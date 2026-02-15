हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भारत की नो हैंडशेक पॉलिसी कायम, टॉस के समय सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

भारत की नो हैंडशेक पॉलिसी कायम, टॉस के समय सूर्यकुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से नहीं मिलाया हाथ

IND vs PAK Match: भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ नो हैंडशेक पॉलिसी को कायम रखा है. सूर्यकुमार यादव ने सलमान आगा के साथ हाथ नहीं मिलाया.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 15 Feb 2026 06:54 PM (IST)
India vs Pakistan No Handshake: भारतीय टीम ने पाकिस्तान के साथ नो हैंडशेक पॉलिसी को कायम रखा है. 15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच कोलंबो में खेला जा रहा है. टॉस के समय भारतीय कप्तान सूर्यकमुमर यादव ने सलमान आगा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया. इस मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी है. 

मेंस क्रिकेट की बात करें, तो यह पहली बार है जब भारतीय कप्तान ने विरोधी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाया. यह सिलसिला एशिया कप 2025 से चला आ रहा है, लेकिन किसी आईसीसी टूर्नामेंट में भारतीय टीम ने ऐसा पहली बार किया है. पिछली शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान सूर्यकुमार से हैंडशेक के संबंध में सवाल पूछा गया था. सूर्या का कहना था कि इसके लिए कल (15 फरवरी) का इंतजार करना बेहतर होगा . अब हाथ नया मिलाकर उन्होंने कल पूछे गए सवाल का असली जवाब दिया है. 

भारत की पहले बल्लेबाजी, सूर्यकुमार ने क्या कहा?

टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला है. इस पर कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "हमें पहले बल्लेबाजी करने से कोई दिक्कत नहीं है. असल में हम ऐसा ही करना चाहते थे. हमने यहां के परिणाम देखे हैं, पिछले 2 मैचों में हमने डिफेंड करते हुए मैच जीता है. इसलिए हम कुछ बदलाव नहीं करना चाहते हैं."

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और जसप्रीत बुमराह

पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन: सैम अयूब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कप्तान), बाबर आजम, मोहम्मद नवाज, शादाब खान, फहीम अशरफ, उस्मान खान (विकेटकीपर), शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक

पिछला मैच मिस करने के बाद अभिषेक शर्मा की प्लेइंग इलेवन में वापसी हुई है. वहीं कंडीशंस को देखते हुए टीम इंडिया ने अर्शदीप सिंह की जगह एक अतिरिक्त स्पिनर कुलदीप यादव को अंतिम-11 में रखा है.

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 15 Feb 2026 06:41 PM (IST)
India Vs Pakistan IND Vs PAK Live IND VS PAK T20 WORLD CUP LIVE T20 World Cup 2026
