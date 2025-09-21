IND vs PAK: न नजर मिलाई और न मिलाया हाथ, सूर्यकुमार ने पाकिस्तानी कप्तान को फिर किया इग्नोर
India vs Pakistan No Handshake: भारत और पाकिस्तान शुरू होने से पहले सबकी नजरें टॉस पर थीं. टॉस जीतने के बाद सूर्यकुमार यादव ने फिर से पाकिस्तानी कप्तान को इग्नोर कर दिया.
भारत और पाकिस्तान शुरू होने से पहले सबकी नजरें टॉस पर थीं. दरअसल जब ग्रुप स्टेज में दोनों टीम आमने-सामने आईं, तो सूर्यकुमार यादव और सलमान आगा ने टॉस के समय हाथ नहीं मिलाया था. इस घटना पर जमकर विवाद भी हुआ. अब सुपर 4 मैच में भी कप्तान सूर्यकुमार यादव ने पाक कप्तान सलमान आगा के साथ हाथ (Suryakumar Yadav Salman Agha No Handshake) नहीं मिलाया है. हाथ मिलाना तो दूर की बात, उन्होंने नजरें तक नहीं मिलाईं.
न हाथ मिलाया, न नजरें मिलाईं
इस मैच में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. उन्होंने रवि शास्त्री के सवालों का जवाब देने के बाद सीधे ड्रेसिंग रूम का रुख किया. उन्होंने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को पूरी तरह इग्नोर करते हुए ना उनके साथ हाथ मिलाया और ना ही उनसे नजरें मिलाईं. इसकी तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.
No handshake again between the two captains - Suryakumar Yadav and Salman Ali Agha 🔥#SuryakumarYadav #SalmanAgha #INDvPAK #INDvsPAK #PAKvIND #PAKvsIND #AsiaCup #AsiaCup2025 pic.twitter.com/FCUh59i84J— Jitendra Kumar (@jitenda60203698) September 21, 2025
भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सलमान आगा से तो नहीं लेकिन मैच रेफरी एंडी पायक्रॉफ्ट से हाथ मिलाया. ये वही एंडी पायक्रॉफ्ट हैं, जिनपर PCB ने गंभीर आरोप लगाकर उन्हें एशिया कप के मैच रेफरी पेनल से बाहर किए जाने की मांग की थी.
आपको याद दिला दें कि भारत-पाकिस्तान सुपर 4 मैच से पूर्व प्रेस कॉन्फ्रेंस में 'हैंडशेक कंट्रोवर्सी' पर सवाल पूछा गया था. कप्तान सूर्या ने उस सवाल को टाल दिया था. उन्होंने यह भी कहा कि टीम इंडिया कोई अतिरिक्त दबाव नहीं ले रही है और ये उनके लिए अन्य मैचों की तरह ही होगा. टॉस के समय भी उन्होंने इसी बात को दोहराया.
