हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK Live Steaming Time: 15 फरवरी को भारत से भिड़ेगा 'ड्रामेबाज' पाकिस्तान, जानिए कहां देख सकते हैं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs PAK T20 World Cup: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत बनाम पाकिस्तान मैच होगा, जिसको लेकर पहले पाकिस्तान ने बहिष्कार का फैसला किया था. जानिए मुकाबला कब और कहां होगा. इसके लाइव प्रसारण की डिटेल.

By : शिवम | Updated at : 10 Feb 2026 10:32 AM (IST)
पाकिस्तान को अपने फैसले से यू-टर्न लेना पड़ा है. 1 फरवरी को पाकिस्तान सरकार ने एलान किया था कि उनकी टीम टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेगी. कुछ दिनों तक चले इस ड्रामे के बाद पाकिस्तान ने कहा कि वो खेलेगा लेकिन उनकी 3 शर्ते हैं. आईसीसी ने उन्हें भी नहीं माना. आखिरकार पाकिस्तान को झुकना पड़ा. अब भारत बनाम पाकिस्तान मैच होगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि ये बड़ा मुकाबला कब-कहां होगा?  इस मैच के लाइव प्रसारण और लाइव स्ट्रीमिंग की डिटेल भी जान लीजिए.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं, दोनों ग्रुप ए में हैं. भारत ने अपने पहले मुकाबले में यूएसए को हराया तो पाकिस्तान भी नीदरलैंड के खिलाफ अपना पहला मैच जीत चुकी है. पाकिस्तान का आज दूसरा मैच अमेरिका के साथ है और भारत का दूसरा मैच गुरुवार को नामीबिया के साथ होगा. भारत और पाकिस्तान अपना तीसरा मैच एक दूसरे के खिलाफ खेलेगी.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच किस तारीख को होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 27 वां मैच होगा. ये मुकाबला रविवार, 15 फरवरी को है.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच कहां पर होगा?

दोनों देशों के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइन है, जिसके तहत दोनों टीमें आईसीसी इवेंट्स में एक दूसरे के साथ मैच खेलेगी लेकिन वेन्यू न्यूट्रल होगा. इसी वजह से श्रीलंका भारत के साथ टूर्नामेंट का सह-मेजबान है. भारत बनाम पाकिस्तान मैच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच की टाइमिंग क्या है?

रविवार, 15 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप में कुल 3 मैच होंगे. भारत बनाम पाकिस्तान मैच शाम को 7 बजे से शुरू होगा. 6:30 बजे टॉस होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा?

भारत बनाम पाकिस्तान मैच का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा.

भारत बनाम पाकिस्तान मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मैच की लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 10 Feb 2026 09:37 AM (IST)
Cricket World Cup India Vs Pakistan IND Vs PAK T20 World Cup IND VS PAK T20 World Cup 2026 T20 World Cup Mens T20 World Cup
