एशिया कप 2025 के फाइनल में भारत को जीत के लिए 147 का लक्ष्य मिला था, लेकिन 20 रनों पर 3 विकेट गिरने के बाद टीम इंडिया मुश्किल में फंस गई थी. तब तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 57 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की. इस जोड़ी के टूटने के बाद एक बार फिर भारत पर दबाव आ गया था, लेकिन तिलक वर्मा नहीं रुके. तिलक ने 50 गेंदों में नाबाद 69 रनों की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के और 3 चौके जड़े. इससे पहले कुलदीप यादव ने अपनी फिरकी में पाकिस्तान के बल्लेबाजों को फंसाया था.

पाकिस्तान का स्कोर 14वें ओवर में 114 रन था और सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, लेकिन फिर कुलदीप ने विकटों की झड़ी लगा दी. उन्होंने 4 बड़े विकेट लिए. कुलदीप ने सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ को अपना शिकार बनाया. उनके आलावा वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए.

तिलक वर्मा की मैच जिताऊ पारी

अभिषेक शर्मा (5), शुभमन गिल (12) और सूर्यकुमार यादव (1) के रूप में भारत के टॉप 3 विकेट सिर्फ 20 रन पर गिर गए थे. फिर तिलक वर्मा ने संजू सैमसन के साथ मिलकर 57 रनों की साझेदारी की. संजू (24) के आउट होने के बाद तिलक और शिवम दुबे के बीच 60 रनों की साझेदारी की. तिलक ने अंतिम ओवर में भी छक्का लगाया, उन्होंने 53 गेंदों में 4 छक्के और 3 चौकों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए.

आखिरी ओवर का रोमांच

भारत को जीत के लिए आखिरी ओवर में 10 रन चाहिए थे, 19वें ओवर की आखिरी गेंद पर शिवम दुबे कैच आउट हुए थे. पाकिस्तान के लिए आखिरी ओवर हारिस रउफ ने डाला.

19.1 - तिलक वर्मा ने 2 रन दौड़कर लिए.

19.2 - तिलक वर्मा ने छक्का मारा.

19.3 - तिलक वर्मा ने 1 रन लिया.

19.4 - रिंकू सिंह ने चौका मारकर मैच जिताया.

कुलदीप यादव की फिरकी में फंसा पाकिस्तान

एशिया कप 2025 के फाइनल में कुलदीप यादव ने 4 ओवरों के स्पेल में 30 रन देकर 4 विकेट लिए. एक समय था जब लग रहा था कि पाकिस्तान 190 तक का स्कोर बना सकती है, क्योंकि साहिबजादा फरहान और फखर जमन ने पहले विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की थी. लेकिन मिडिल आर्डर में कुलदीप ने शानदार गेंदबाजी की. कुलदीप ने सैम अयूब, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी और फहीम अशरफ को आउट किया.

टीम इंडिया ने कब-कब जीता है एशिया कप खिताब

1984, 1988, 1990, 1995, 2010, 2016, 2018, 2023, 2025.