हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबड़बोले सैम अयूब का फिसड्डी प्रदर्शन, 4 जीरो और 5.28 का बैटिंग औसत; बोला था बुमराह पर लगाऊंगा 6 छक्के

बड़बोले सैम अयूब का फिसड्डी प्रदर्शन, 4 जीरो और 5.28 का बैटिंग औसत; बोला था बुमराह पर लगाऊंगा 6 छक्के

Saim Ayub in Asia Cup 2025: सैम अयूब ने भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के फाइनल (IND vs PAK Final) में 11 गेंदों में सिर्फ 14 रन बनाए. टूर्नामेंट में खेली 7 पारियों में उन्होंने सिर्फ 37 रन बनाए.

By : शिवम | Updated at : 28 Sep 2025 10:59 PM (IST)
सैम अयूब के लिए एशिया कप 2025 किसी बुरे सपने की तरह रहा, उन्होंने 7 पारियों में सिर्फ 37 रन बनाए. 4 बार वह शून्य पर आउट हुए. भारत के खिलाफ फाइनल में भी वह 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हुए. ये वही बल्लेबाज है, जिसको लेकर पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर तनवीर अहमद ने भविष्यवाणी की थी कि वह एशिया कप में जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर 6 छक्के लगाएंगे.

एशिया कप ग्रुप स्टेज के तीनों मैच में वह खाता भी नहीं खोल पाए थे. भारत तो चलो मजबूत टीम थी, ग्रुप स्टेज में उनके अन्य 2 मैच ओमान और यूएई के साथ थे. इसके बाद उन्होंने सुपर-4 में भारत के सामने 21 रन बनाए, फिर श्रीलंका के खिलाफ सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. बांग्लादेश के खिलाफ वह एक बार फिर शून्य पर आउट हुए. वह टूर्नामेंट में कुल 4 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे.

एशिया कप 2025 में सैम अयूब

  • बनाम ओमान (ग्रुप स्टेट): 0 
  • बनाम भारत (ग्रुप स्टेट): 0 
  • बनाम यूएई (ग्रुप स्टेट): 0
  • बनाम भारत (सुपर-4): 21
  • बनाम श्रीलंका (सुपर-4): 2
  • बनाम बांग्लादेश (सुपर-4): 0 
  • बनाम भारत (फाइनल): 14

5.28 का रहा सैम अयूब का एवरेज

अयूब ने 7 पारियों में 97.36 की स्ट्राइक रेट से 37 ही रन बनाए, उनका बल्लेबाज औसत 5.58 का रहा. जो सच में निराशाजनक और शर्मनाक है. हालांकि गेंदबाजी में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया. फाइनल को छोड़ दें तो 6 मैचों में उन्हें 5 में गेंदबाजी करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने कुल 7 विकेट चटकाए. वह कई बार पॉवरप्ले में गेंदबाजी करने आए.

एशिया कप फाइनल में 146 पर ढेर पाकिस्तान

सैम अयूब शुरूआती कुछ मैचों में ओपनिंग कर रहे थे, लेकिन फ्लॉप होने के कारण उनके बल्लेबाजी क्रम को बदला गया. हालांकि नतीजा नहीं बदला, फाइनल में भी पहले विकेट के लिए साहिबजादा फरहान (57) और फखर जमां (46) ने पहले विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन फरहान के आउट होने के बाद अयूब 11 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए. पाकिस्तान के 114 पर 2 विकेट थे, तब लगा था कि टीम 180 तक बना लेगी लेकिन फिर विकेट गिरते चले गए.

कुलदीप यादव ने एशिया कप फाइनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लिए, उन्होंने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 30 रन देकर 4 विकेट लिए. वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल को 2-2 विकेट मिले.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 28 Sep 2025 10:32 PM (IST)
India Vs Pakistan IND Vs PAK Asia Cup IND Vs PAK Final Saim Ayub INDIAN CRICKET TEAM PAKISTAN CRICKET TEAM Asia Cup 2025 Final
