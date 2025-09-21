भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 के मुकाबले में सईम अयूब ने 21 रनों की पारी खेली. इस छोटी पारी में बहुत कुछ हुआ, कुलदीप यादव ने उनका एक आसान सा कैच छोड़ा फिर अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन कैच कर उन्हें पवेलियन भेजा. लगातार 3 बार शून्य पर आउट होने के बाद उनके बल्ले से रन बने. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर 72 रनों की साझेदारी की.

सईम अयूब को लेकर संशय था कि क्या एशिया कप 2025 के सुपर-4 में उन्हें भारत के खिलाफ खिलाया जाएगा, क्योंकि वह ग्रुप स्टेज के तीनों मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे. इसमें 2 मैच तो यूएई ओर ओमान जैसी छोटी टीमों के खिलाफ था. सुपर-4 में भारत के खिलाफ उनके बल्ले से एशिया कप 2025 का पहला रन आया.

कुलदीप यादव ने छोड़ा आसान सा कैच

वरुण चक्रवर्ती द्वारा डाले गए पांचवे ओवर की चौथी गेंद पर सईम अयूब ने बड़ा शॉट मारना चाहा, गेंद सिर्फ ऊंची गई. शार्ट फाइन लेग पर खड़े कुलदीप यादव के लिए आसान सा कैच था, लेकिन उनके हाथ से गेंद झटक गई. इस समय अयूब 4 रन पर थे.

अभिषेक शर्मा ने पकड़ा अयूब का कैच

अभिषेक शर्मा से पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान का शून्य पर कैच छूटा था, जिन्होंने अर्धशतक (58) जड़ा. शिवम दुबे द्वारा डाले गए 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर सईम अयूब बड़ा हिट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद दूर नहीं गई. डीप बैकवर्ड स्क्वायर से दौड़ते हुए आए अभिषेक शर्मा ने डाइव लगाकर दोनों हाथ से अच्छा कैच पकड़ा.

एशिया कप 2025 सुपर-4 में भारत ओर पाकिस्तान की प्लेइंग 11

टीम इंडिया: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमन, सईम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रउफ, अबरार अहमद.