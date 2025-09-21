चौथे मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज ने खोला खाता, 2025 एशिया कप में जीरो पर आउट होने की बनाई थी हैट्रिक
IND vs PAK Asia Cup 2025: आखिरकार एशिया कप 2025 में सईम अयूब के बल्ले से पहला रन आ ही गया. वह ग्रुप स्टेज के तीनों मैच में शून्य पर आउट हुए थे. सुपर-4 में भारत के खिलाफ उन्होंने 21 रन बनाए.
भारत के खिलाफ एशिया कप 2025 के सुपर-4 के मुकाबले में सईम अयूब ने 21 रनों की पारी खेली. इस छोटी पारी में बहुत कुछ हुआ, कुलदीप यादव ने उनका एक आसान सा कैच छोड़ा फिर अभिषेक शर्मा ने एक बेहतरीन कैच कर उन्हें पवेलियन भेजा. लगातार 3 बार शून्य पर आउट होने के बाद उनके बल्ले से रन बने. उन्होंने दूसरे विकेट के लिए साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर 72 रनों की साझेदारी की.
सईम अयूब को लेकर संशय था कि क्या एशिया कप 2025 के सुपर-4 में उन्हें भारत के खिलाफ खिलाया जाएगा, क्योंकि वह ग्रुप स्टेज के तीनों मैच में खाता भी नहीं खोल पाए थे. इसमें 2 मैच तो यूएई ओर ओमान जैसी छोटी टीमों के खिलाफ था. सुपर-4 में भारत के खिलाफ उनके बल्ले से एशिया कप 2025 का पहला रन आया.
कुलदीप यादव ने छोड़ा आसान सा कैच
वरुण चक्रवर्ती द्वारा डाले गए पांचवे ओवर की चौथी गेंद पर सईम अयूब ने बड़ा शॉट मारना चाहा, गेंद सिर्फ ऊंची गई. शार्ट फाइन लेग पर खड़े कुलदीप यादव के लिए आसान सा कैच था, लेकिन उनके हाथ से गेंद झटक गई. इस समय अयूब 4 रन पर थे.
#INDvPAK #AsiaCup2025— 𝗧𝗿𝗲𝗻𝗱𝗵𝘂𝗯𝘅 (@TrendHubX) September 21, 2025
Kuldeep yadav missed the catch of mitha saim ayub: pic.twitter.com/V2Es4osNdX
अभिषेक शर्मा ने पकड़ा अयूब का कैच
अभिषेक शर्मा से पहले ही ओवर में साहिबजादा फरहान का शून्य पर कैच छूटा था, जिन्होंने अर्धशतक (58) जड़ा. शिवम दुबे द्वारा डाले गए 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर सईम अयूब बड़ा हिट मारना चाहते थे, लेकिन गेंद दूर नहीं गई. डीप बैकवर्ड स्क्वायर से दौड़ते हुए आए अभिषेक शर्मा ने डाइव लगाकर दोनों हाथ से अच्छा कैच पकड़ा.
एशिया कप 2025 सुपर-4 में भारत ओर पाकिस्तान की प्लेइंग 11
टीम इंडिया: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेट कीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.
पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमन, सईम अयूब, सलमान अली आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेट कीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रउफ, अबरार अहमद.
