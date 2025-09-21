'आपको बिल्कुल भी...' IND vs PAK मैच से पहले पूर्व ओपनर ने दिए शुभमन गिल को बल्लेबाजी के टिप्स

भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप 2025 के ग्रुप स्टेज के तीनों मैच जीतकर सुपर-4 में पहुंची है, जहां आज पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है. शुभमन गिल ओमान के खिलाफ मात्र 5 रन बनाकर आउट हो गए थे, इससे पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी वह सिर्फ 10 रन ही बना पाए. ओमान के खिलाफ वह गेंद को बिल्कुल नहीं पढ़ पाए थे, ओर अंदर आती हुई गेंद ने उनका स्टंप उड़ाया था. इस बीच पूर्व भारतीय क्रिकेटर और वर्तमान में कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने उन्हें कुछ बल्लेबाजी के टिप्स दिए.

शुभमन गिल ने यूएई के खिलाफ नाबाद 20 रन बनाए थे, इस मैच में लक्ष्य छोटा (58) था इसलिए टीम इंडिया की पारी जल्दी खत्म हो गई थी. इसके बाद वह दो पारियों में बड़ा स्कोर (10,5) नहीं कर पाए. उन्होंने 3 मैचों में कुल 35 रन बनाए हैं. आकाश चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "उनके प्रदर्शन पर गौर करना चाहिए. जो लोग गिल की आलोचना कर रहे हैं, मुझे उनसे परेशानी नहीं है लेकिन इस बल्लेबाज से संजू सैमसन की तरह बल्लेबाजी करने की उम्मीद करना गलत है. संजू की शैली ऐसी है कि बतौर ओपनर उन्होंने धमाल किया या फ्लॉप रहे. गिल पर जिम्मेदारी है कि वह एक छोर से पारी को आगे बढ़ाया जाए, उन्हें यही भूमिका निभानी चाहिए.

आकाश चोपड़ा ने दिए शुभमन गिल को बल्लेबाजी टिप्स

अभिषेक शर्मा को लेकर उन्होंने कहा कि वह बढ़िया कर रहे हैं. चोपड़ा ने कहा, "वह हर मैच में करीब 200 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं. उन्होंने 30 रन भी तेजी से बनाए, इससे दूसरे छोर पर मौजूद बल्लेबाज को राहत मिली है. हालांकि शुभमन गिल का आतिशी रूप देखने को नहीं मिला है. पहले मैच में वह 20 पर नॉटआउट रहे लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और ओमान के खिलाफ बोल्ड हो गए."

आकाश चोपड़ा ने आगे कहा, "ये वह एरिया है, जहां उन्हें देखने की जरुरत है. हालांकि, हम जानते हैं कि उन्होंने संजू सैमसन की जगह ली है और संजू की ही तरह आतिशी शुरुआत देनी चाहिए. लेकिन ये पिच उस तरह की नहीं है. यहां 200 या इससे ऊपर का स्कोर नहीं बनने जा रहा है. आपको एंकर का रोल निभाना होगा. आप ज्यादा समय तक बल्लेबाजी करें, फिर आप सेट हो जाते हैं या 10 ओवरों का खेल खेल लें तो फिर कोई परवाह नहीं कि आप छक्का मारने के प्रयास में आउट हो जाओ. खासतौर पर पाकिस्तान के खिलाफ अगर अक्षर पटेल नहीं खेलें तो आपको देर तक पिच पर खड़े रहने का प्रयास करना चाहिए."