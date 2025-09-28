हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटBumrah Plane Celebration: जसप्रीत बुमराह के प्लेन सेलिब्रेशन पर इरफान पठान की प्रतिक्रिया, जो कहा उससे पूरे पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची

Jasprit Bumrah Plane Celebration: भारत बनाम पाकिस्तान एशिया कप (Asia Cup 2025) फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रउफ को बोल्ड कर प्लेन गिराने का सेलिब्रेशन किया. इस पर इरफ़ान ने भी मजेदार रिएक्शन दिया.

By : शिवम | Updated at : 28 Sep 2025 10:15 PM (IST)
एशिया कप 2025 के फाइनल में जसप्रीत बुमराह ने हारिस रउफ को बोल्ड कर प्लेन गिराने का इशारा किया, उनका ये सेलिब्रेशन खूब वायरल हो रहा है क्योंकि रउफ पिछले मुकाबले में भारतीय समर्थकों को ऐसा ही कुछ इशारा कर रहे थे. अब इरफ़ान पठान ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कुछ ऐसा कहा, जिससे पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लग जाएगी.

इरफ़ान पठान ने अपने एक्स (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट करते हुए लिखा, "फ्लाइट लैंड करा दी बुमराह ने." एशिया कप फाइनल मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपने 3.1 ओवरों में 25 रन देकर 2 विकेट लिए. पाकिस्तान की पूरी टीम 19.1 ओवरों में 146 रनों पर ऑलआउट हो गई.

हरिस रउफ को आउट करने के बाद ऐसा था जसप्रीत बुमराह का सेलिब्रेशन

एशिया कप 2025 में तीन बार भारत बनाम पाकिस्तान मैच हुआ, जब दूसरी बार टीम आमने सामने थी तब हारिस रउफ बॉउंड्री पर प्लेन गिराने की एक्टिंग करने के साथ 6-0 का इशारा भी कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें आईसीसी से फटकार भी लगी. बुमराह ने रउफ को बोल्ड कर ऐसा ही सेलिब्रेशन किया, जिसका वीडियो वायरल है.

32 पर गिरे पाकिस्तान के 8 विकेट!

साहिबजादा फरहान और फखर जमां ने पाकिस्तान को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 84 रनों की साझेदारी की. साहिबजादा ने 57 और फखर ने 46 रन बनाए, लेकिन उनके आलावा पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज नहीं चल सका. 12वें ओवर में पाकिस्तान 100 के आंकड़े को पार कर चुका था, तब लगा था कि आज टीम 180-190 तक पहुंच जाएगी लेकिन फिर भारतीय स्पिनर्स ने अच्छी वापसी कराई.

कुलदीप यादव ने अपने 4 ओवरों के स्पेल में 30 रन देकर 4 विकेट लिए. जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल ने 2-2 विकेट लिए. 114 पर पाकिस्तान के 2 विकेट थे, उसके बाद टीम ने 32 रन के अंदर अपने सभी विकेट गंवा दिए. एशिया कप 2025 फाइनल में पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान ने 146 रन बनाए.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 28 Sep 2025 10:04 PM (IST)
India Vs Pakistan Haris Rauf IND Vs PAK Live IND VS PAK JASPRIT BUMRAH Asia Cup 2025 Final
और पढ़ें
Embed widget