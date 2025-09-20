एशिया कप 2025 में टीम इंडिया के उपकप्तान शुभमन गिल का बल्ला चल नहीं रहा है. वह शुक्रवार को ओमान के खिलाफ खेले गए ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें फैसल शाह ने बोल्ड किया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग शुरू हो गई. गिल लगातार दूसरे मैच में फ्लॉप हुए. फैंस ने हेड कोच गौतम गंभीर को भी नहीं छोड़ा, उनकी भी आलोचना की.

टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही फैंस शुभमन गिल की पोजीशन पर सवाल उठा रहे थे. दरअसल उन्हें संजू सैमसन की जगह ओपनिंग पर वापस लाया गया, जबकि सैमसन अभिषेक शर्मा के साथ पिछले कुछ समय से पारी की शुरुआत कर रहे थे. इसलिए गिल से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन अभी तक वह इस पर खरे नहीं उतरे. शुक्रवार को एक बार फिर उन्होंने निराश किया.

फैसल शाह की अच्छी लाइन पर पड़ी इस गेंद को शुभमन गिल समझ नहीं पाए, गेंद सीधा विकेट को उड़ाती हुई गई. इससे पहले गिल ने पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 10 रन बनाकर आउट हो गए थे. पहले मैच में यूएई के खिलाफ लक्ष्य छोटा था, जिसमें वह 20 रन बनाकर नाबाद रहे थे.

शुभमन गिल हो रहे हैं ट्रोल

जैसे ही उपकप्तान ओमान के खिलाफ बोल्ड हुए, सोशल मीडिया पर उनकी आलोचना होने लगी. गिल ने अभी तक ग्रुप स्टेज में खेले 3 मैचों में कुल 35 रन बनाए हैं. एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि उन्हें गौतम गंभीर की मदद से टीम में जगह मिल रही है, अब वह एक्सपोज़ हो रहे हैं!

Meet 420 fraud Shubman Gill who with the help of Gautam Gambhir made it into the T20I team and is now getting exposed.



Just tell me one reason he deserves to play in this team. pic.twitter.com/jyqWKUXmnp — 𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 (@jod_insane) September 19, 2025

BCCI removed Jaiswal for this fraud 😭



Shubman Gill playing his last tournament of T20 for sure. pic.twitter.com/RLfYJThBvK — Ctrl C Ctrl Memes (@Ctrlmemes_) September 19, 2025

Meet Generational Talent Shubman Gill



- Invests in PR games to get selected

- Pays journalists to write negative articles against his teammates

- Eats Jaiswal’s deserving place

- Now getting exposed even against Oman

- Bro was never made for T20Is pic.twitter.com/2izoRAOZgS — 𝐉𝐨𝐝 𝐈𝐧𝐬𝐚𝐧𝐞 (@jod_insane) September 19, 2025

BCCI is ruining Yashasvi Jaiswal T20 career just to make Shubman Gill their poster boy. pic.twitter.com/utGnB62gQE — Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) September 19, 2025

ओमान ने दी कड़ी टक्कर

संजू सैमसन ने भारत के लिए 45 गेंदों में सबसे अधिक 56 रन बनाए, इस पारी में उन्होंने 3 छक्के और 3 चौके जड़े. तिलक वर्मा ने भी 18 गेंदों में महत्वपूर्ण 29 रनों की पारी खेली. भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 188 रन बनाए थे.

लक्ष्य का पीछा करते हुए ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह (32) और आमिर कलीम ने शानदार शुरुआत दिलाई, दोनों ने पहले विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की. कलीम ने 46 गेंदों में खेली 64 रनों की पारी में 2 छक्के और 7 चौके जड़े. इसके बाद हम्म्द मिर्जा ने 33 गेंदों में अर्धशतक (51) जड़ा, उन्होंने 2 छक्के और 5 चौके मारे. लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों ने वापसी की और ओमान को 167 रनों पर रोक दिया. भारत ने 21 रनों से मैच जीत लिया. बेशक ओमान हार गई, लेकिन दुनिया की नंबर-1 टीम (भारत) को ऐसी टक्कर देना भी उनको खुशी देगा.