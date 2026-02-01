IND vs NZ: अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लेकर भी बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड, जानकर चौंक जाएंगे

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: अर्शदीप सिंह ने 5 विकेट लेकर भी बनाया ये शर्मनाक रिकॉर्ड, जानकर चौंक जाएंगे

अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी टी20 में शानदार वापसी करते हुए 5 विकेट झटके. हालांकि अपने स्पेल में 51 रन खर्च करने के चलते उनके नाम T20 इंटरनेशनल का सबसे महंगा 5 विकेट हॉल भी दर्ज हो गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 01 Feb 2026 01:56 PM (IST)
IND vs NZ: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया पांचवां और आखिरी टी20 मुकाबला रोमांच, रनों की बारिश और रिकॉर्ड्स से भरा रहा. तिरुवनंतपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 271 रन का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया और अंत में यह मैच 46 रन से अपने नाम कर लिया. इस जीत के हीरो अर्शदीप सिंह रहे, जिन्होंने 5 विकेट झटके. हालांकि इसी के साथ उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड भी जुड़ गया, जिसे कोई गेंदबाज याद नहीं रखना चाहेगा.

पहले दो ओवर में लुटे रन, फिर बदला मैच का रुख

न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत बेहद आक्रामक रही. फिन एलन और अन्य बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया. अर्शदीप सिंह के लिए भी शुरुआती ओवर आसान नहीं रहे. उनके पहले दो ओवर में कीवी बल्लेबाजों ने जमकर रन बटोरे और 40 रन बना डाले. उस समय लग रहा था कि भारत के लिए मैच हाथ से फिसल सकता है.

लेकिन इसके बाद अर्शदीप ने जबरदस्त वापसी की. कप्तान ने उन पर भरोसा दिखाया और अर्शदीप ने भी उस भरोसे को टूटने नहीं दिया. अपने अगले दो ओवरों में उन्होंने लाइन-लेंथ बदली, गति में वैरिएशन किया और लगातार विकेट चटकाए. आखिरी दो ओवरों में उन्होंने सिर्फ 11 रन दिए और चार अहम विकेट निकालकर न्यूजीलैंड की रन गति पर ब्रेक लगा दिया.

5 विकेट के बावजूद बन गया अनचाहा रिकॉर्ड

अर्शदीप सिंह ने इस मुकाबले में 4 ओवर में 51 रन देकर 5 विकेट लिए. यह उनका पहला टी20 इंटरनेशनल फाइव विकेट हॉल रहा, जो किसी भी गेंदबाज के लिए गर्व की बात होती है. हालांकि इसी के साथ एक अनचाहा रिकॉर्ड भी उनके नाम हो गया. टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे महंगा 5 विकेट हॉल का रिकॉर्ड भी अब उन्हीं के नाम है. 

बल्लेबाजों ने रखी जीत की नींव

भारत की जीत की कहानी सिर्फ गेंदबाजी तक सीमित नहीं रही. बल्लेबाजी में भी टीम इंडिया ने दम दिखाया. ईशान किशन ने शानदार शतक जमाया और 103 रन की तूफानी पारी खेली. कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों में 63 रन बनाकर रनों की रफ्तार बनाए रखी. हार्दिक पंड्या और अभिषेक शर्मा ने भी तेज रन जोड़कर स्कोर को 271 तक पहुंचाया.

भारत के नाम सीरीज

जवाब में न्यूजीलैंड ने पूरी कोशिश की और फिन एलन ने 80 रन की धमाकेदार पारी खेली, लेकिन अर्शदीप सिंह के 5 विकेट और अक्षर पटेल के 3 विकेट के सामने उनकी टीम 225 रन तक ही पहुंच सकी. इस जीत के साथ भारत ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली. अर्शदीप के लिए यह मैच यादगार भी रहा और थोड़ा कड़वा भी, जहां तारीफ के साथ रिकॉर्ड का बोझ भी जुड़ गया. 

Published at : 01 Feb 2026 01:56 PM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh T20I Series IND VS NZ
और पढ़ें
