हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ: 357 दिन बाद लिया कोई विकेट, इस भारतीय गेंदबाज को आखिरकार मिली सफलता

IND vs NZ: 357 दिन बाद लिया कोई विकेट, इस भारतीय गेंदबाज को आखिरकार मिली सफलता

IND vs NZ 3rd T20: भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरे टी20 मैच में भारत के लेग स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई ने करीब एक साल बाद कोई विकेट लिया है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 25 Jan 2026 09:10 PM (IST)
Preferred Sources

भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में खेला गया, जिसके दौरान एक भारतीय गेंदबाज चर्चा में आ गया है. इस गेंदबाज ने करीब एक साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई विकेट लिया है. दरअसल तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया था. ऐसे में चक्रवर्ती की जगह बतौर स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका मिला, जिन्होंने 357 दिनों के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिया है.

357 दिनों बाद आया विकेट

रवि बिश्नोई पिछले करीब एक साल से टीम इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेले थे. उनका आखिरी मैच फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था, उस मुकाबले में उन्होंने एक विकेट लिया था. उसके 357 दिनों के बाद रवि बिश्नोई को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में खेलने का अवसर मिला.

रवि बिश्नोई ने इस मैच में अपना पहला विकेट मार्क चैपमैन का लिया. उन्होंने चैपमैन को 12 के स्कोर पर आउट कर दिया. उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को 48 के स्कोर पर आउट करके मैच का अपना दूसरा विकेट झटका. बिश्नोई ने अपने वापसी मैच में 4 ओवरों में केवल 18 रन देकर दो विकेट चटकाए. बिश्नोई की दमदार गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को 153 रनों पर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने सालभर बाद मिले मौके को अच्छे से भुना लिया है.

रवि बिश्नोई का करियर

रवि बिश्नोई ने साल 2022 में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक टीम इंडिया के लिए केवल एक वनडे मैच खेला है. मगर टी20 में उनके आंकड़े बढ़िया रहे हैं. बिश्नोई ने अपने 43 मैचों के टी20 करियर में 63 विकेट लिए हैं. उन्होंने साल 2024 में टीम इंडिया के लिए कुल 22 विकेट चटकाए थे, लेकिन उसके बाद 2025 की शुरुआत में वो टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए.

यह भी पढ़ें:

ICC के अल्टीमेटम से पाकिस्तान की निकल गई सारी हेकड़ी, एक गलती और PCB हो जाता बर्बाद

IND vs PAK: 15 फरवरी से पहले भी होगी वर्ल्ड कप में भारत-पाकिस्तान की भिड़ंत, जानिए कब-कहां खेला जाएगा मैच

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 25 Jan 2026 09:10 PM (IST)
Tags :
Ravi Bishnoi IND Vs NZ 3rd T20 IND VS NZ Live INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
झारखंड
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
क्रिकेट
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
Advertisement

वीडियोज

Shakeel Ahmad ने पार्टी छोड़ने की बताई चौंकाने वाली वजह!, 'Rahul Gandhi से दुखी होकर..' | Congress
Mahadangal: Sahar Sheikh के बयान पर आपस में भिड़े SP-BJP प्रवक्ता! | Nitish Rane Vs Owaisi
Karnataka Accident: ओवरटेक की गलती बनी काल ! बस से टक्कर में बाइक सवार की मौत | Breaking
Mahadangal: BJP प्रवक्ता ने AIMIM को सुनाया..सबकी बोलती बंद कर दी | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Mahadangal: हरा-भगवा पर Studio में घमासान..रंग की राजनीति पर बहस | Nitish Rane Vs Owaisi | Sahar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
ट्रंप की 100% टैरिफ की धमकी के बाद कनाडा का जवाब, PM कार्नी ने जारी किया वीडियो, जानें क्या कहा?
झारखंड
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
झारखंड के पूर्व CM शिबू सोरेन को पद्म भूषण का ऐलान, मरणोपरांत मिलेगा सम्मान
क्रिकेट
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर को मिला पद्म श्री, खेल जगत के दिग्गज को मिला ये सम्मान
बॉलीवुड
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
पलाश मुच्छल ने स्मृति मंधाना के दोस्त पर किया मानहानि का दावा, खुद पर लगे आरोपों को बताया झूठा
इंडिया
Indian Army Dangerous Regiment: मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
नौकरी
केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, 987 टीजीटी-पीआरटी पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी
केवीएस में स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी, 987 टीजीटी-पीआरटी पदों पर भर्ती, नोटिफिकेशन जल्द होगा जारी
जनरल नॉलेज
Border 2 Banned In Gulf Countries: खाड़ी देशों में क्यों बैन कर दी गई बॉर्डर-2, क्या भारत इसके खिलाफ कर सकता है शिकायत?
खाड़ी देशों में क्यों बैन कर दी गई बॉर्डर-2, क्या भारत इसके खिलाफ कर सकता है शिकायत?
ट्रेंडिंग
“आईना बना भूत? पहली बार खुद को कांच में देख हदजाबे जनजाति के युवक के फूले हाथ पैर- वीडियो वायरल
“आईना बना भूत? पहली बार खुद को कांच में देख हदजाबे जनजाति के युवक के फूले हाथ पैर- वीडियो वायरल
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
ENT LIVE
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
Border 2 Review: Sunny Deol का रौब, Varun का जोश और Diljit का जादू
ENT LIVE
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
Akshay Kumar की TV पर धमाकेदार वापसी: ‘The Wheel of Fortune’ में आएगा धमाल!
ENT LIVE
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
Mayasabha Trailer Review: Jaaved Jaaferi का ये अंदाज कभी देखा नहीं होगा, वापस आए Tumbbad के Director
ENT LIVE
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
आमिर खान: 'महाभारत' मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट
Embed widget