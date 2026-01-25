भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20 मैच गुवाहाटी के बारासपारा स्टेडियम में खेला गया, जिसके दौरान एक भारतीय गेंदबाज चर्चा में आ गया है. इस गेंदबाज ने करीब एक साल बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कोई विकेट लिया है. दरअसल तीसरे टी20 मैच में भारतीय टीम ने अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती को आराम दिया था. ऐसे में चक्रवर्ती की जगह बतौर स्पिनर रवि बिश्नोई को मौका मिला, जिन्होंने 357 दिनों के बाद कोई अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिया है.

357 दिनों बाद आया विकेट

रवि बिश्नोई पिछले करीब एक साल से टीम इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेले थे. उनका आखिरी मैच फरवरी 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ आया था, उस मुकाबले में उन्होंने एक विकेट लिया था. उसके 357 दिनों के बाद रवि बिश्नोई को टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन में खेलने का अवसर मिला.

रवि बिश्नोई ने इस मैच में अपना पहला विकेट मार्क चैपमैन का लिया. उन्होंने चैपमैन को 12 के स्कोर पर आउट कर दिया. उन्होंने ग्लेन फिलिप्स को 48 के स्कोर पर आउट करके मैच का अपना दूसरा विकेट झटका. बिश्नोई ने अपने वापसी मैच में 4 ओवरों में केवल 18 रन देकर दो विकेट चटकाए. बिश्नोई की दमदार गेंदबाजी ने न्यूजीलैंड को 153 रनों पर रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उन्होंने सालभर बाद मिले मौके को अच्छे से भुना लिया है.

रवि बिश्नोई का करियर

रवि बिश्नोई ने साल 2022 में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया था. उन्होंने अब तक टीम इंडिया के लिए केवल एक वनडे मैच खेला है. मगर टी20 में उनके आंकड़े बढ़िया रहे हैं. बिश्नोई ने अपने 43 मैचों के टी20 करियर में 63 विकेट लिए हैं. उन्होंने साल 2024 में टीम इंडिया के लिए कुल 22 विकेट चटकाए थे, लेकिन उसके बाद 2025 की शुरुआत में वो टीम इंडिया से ड्रॉप हो गए.

