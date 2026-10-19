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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपिछली 5 टी20 सीरीज में भारत-न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड कैसा? जानें किसका रहा दबदबा

पिछली 5 टी20 सीरीज में भारत-न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड कैसा? जानें किसका रहा दबदबा

India vs New Zealand: 22 अक्टूबर से भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. उससे पहले आइए जानते हैं कि दोनों टीमों के बीच पिछली 5 टी20 सीरीज का नतीजा कैसा रहा है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 19 Oct 2026 05:07 PM (IST)
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भारतीय टीम को अगली टी20 सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलनी है. हाल ही में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 मैचों की टी20 सीरीज में हिस्सा लिया था. घरेलू सरजमीं पर खेली गई सीरीज 2-2 की बराबरी पर रही थी. आखिरी मुकाबला बारिश के कारण बेनजीता रहा था. अब अगली चुनौती न्यूजीलैंड की सरजमीं पर है. कीवी टीम के खिलाफ मेन इन ब्लू को तीनों फॉर्मेट की सीरीज खेलनी है. 

सबसे पहले टी20 सीरीज होगी, जिसकी शुरुआत 22 अक्टूबर से होगी. पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेला जाएगा. भारतीय समय के अनुसार टी20 मैचों की शुरुआत दोपहर में 12:30 बजे से होगी. उससे पहले आइए जानते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पिछली 5 टी20 सीरीज का रिकॉर्ड कैसा रहा है. 

पिछली 5 टी20 सीरीज में भारत-न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड 

आपको बता दें कि 2019-20 से लेकर 2025-26 तक, भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 बार द्विपक्षीय टी20 सीरीज खेली जा चुकी हैं. सभी सीरीज में टीम इंडिया ने बाजी मारी है. इसमें 3 सीरीज भारत की सरजमीं पर हुई हैं, जबकि 2 सीरीज न्यूजीलैंड की मेजबानी में खेली गई हैं. 

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज (2019/20) विजेता- भारत (5-0)

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज (2021/22) विजेता- भारत (3-0)

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज (2022/23) विजेता- भारत (1-0)

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज (2022/23) विजेता- भारत (2-1)

भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज (2025/26) विजेता- भारत (4-1)

भारत-न्यूजीलैंड की आगामी टी20 सीरीज का शेड्यूल 

22 अक्टूबर (गुरुवार), पहला मैच- क्राइस्टचर्च

24 अक्टूबर (शनिवार), दूसरा मैच- क्राइस्टचर्च

27 अक्टूबर (मंगलवार)- तीसरा मैच- वेलिंगटन 

30 अक्टूबर (शुक्रवार)- चौथा मैच- ऑकलैड 

01 नवंबर (रविवार)- पांचवां मैच- हेमिल्टन 

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया का स्क्वॉड 

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव. 

टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड का स्क्वॉड 

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स, नाथन स्मिथ, जोश क्लार्कसन, ग्लेन फिलिप्स, डेवोन कॉनवे, टिम साइफर्ट, जैकब डफी, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने, काइल जैमीसन, ब्लेयर टिकन. 

 

यह भी पढ़ें: प्रज्ञान ओझा बने BCCI के नए चीफ सिलेक्टर, अगरकर को किया रिप्लेस; रमेश पवार भी जुड़े

Published at : 19 Oct 2026 05:07 PM (IST)
Tags :
INDIA VS NEW ZEALAND
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