हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 4th T20I Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs NZ 4th T20I Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग

भारत-न्यूजीलैंड के बीच 4th T20 मुकाबला 28 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा. भारत पहले ही सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. अब उसकी नजर चौथे मुकाबले को जीतकर अपनी पकड़ मजबूत करने पर होगी

By : एबीपी लाइव | Updated at : 26 Jan 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 4th T20I Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज अब अपने निर्णायक मोड़ पर है. टीम इंडिया पहले ही सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है.  अब उसकी नजर विशाखापट्टनम में खेले जाने वाले चौथे टी20 मुकाबले को जीतकर अपनी मजबूत पकड़ और भी पुख्ता करने पर होगी. यह मैच 28 जनवरी 2026 को ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

भारत का दमदार प्रदर्शन

तीसरे टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. उस मैच में भारत की जीत पूरी तरह एकतरफा रही. लक्ष्य का पीछा करते हुए अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 68 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में 57 रन बनाए. दोनों के बीच हुई तेज साझेदारी ने मुकाबले को 10 ओवर के अंदर ही खत्म कर दिया. इस जीत के साथ भारत ने यह साफ कर दिया कि वह टी20 वर्ल्ड कप से पहले शानदार लय में है.

कहां और कब खेला जाएगा मैच?

भारत बनाम न्यूजीलैंड चौथा टी20 मुकाबला बुधवार, 28 जनवरी 2026 को विशाखापट्टनम के ACA-VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा.

मैच और टॉस का समय

टॉस: शाम 6:30 बजे (IST)

मैच शुरू: शाम 7:00 बजे (IST)

लाइव टेलीकास्ट और स्ट्रीमिंग कहां देखें?

भारत में IND vs NZ चौथे टी20 मैच का सीधा प्रसारण Star Sports Network पर किया जाएगा. वहीं, मैच की लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मोबाइल और स्मार्ट टीवी यूजर्स आसानी से मैच का लुत्फ उठा सकते हैं.

संभावित प्लेइंग 11

भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल/कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती

न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट, डेवोन कॉनवे, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर, काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी

टीम इंडिया जहां इस मैच में भी जीत के इरादे से उतरेगी, वहीं न्यूजीलैंड सम्मान बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेगा. 

Published at : 26 Jan 2026 11:53 AM (IST)
Tags :
Live Streaming Playing 11 IND VS NZ Live Streaming INDIA VS NEW ZEALAND T20 SERIES
