IND vs NZ 2nd T20I: भारत को 2-0 की बढ़त या न्यूजीलैंड की वापसी? रायपुर में आज बड़ा मुकाबला, जानें पिच रिपोर्ट, मौसम अपडेट और संभावित प्लेइंग XI

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 मुकाबला रायपुर में खेला जाएगा, जहां पिच की भूमिका अहम रहने वाली है. मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है और भारतीय टीम 2-0 की बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 23 Jan 2026 08:23 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार, 23 जनवरी यानी आज रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले टी20 में 48 रन की शानदार जीत दर्ज कर चुकी भारतीय टीम इस मैच में 2-0 की बढ़त लेने के इरादे से उतरेगी. वहीं न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में वापसी के लिए पूरी ताकत झोंकने को तैयार होगी.

रायपुर की पिच का मिजाज क्या कहता है?

रायपुर का यह मैदान पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिहाज से अभी नया है. यहां अब तक सिर्फ एक ही पुरुष टी20 इंटरनेशनल खेला गया है, जो दिसंबर 2023 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था. उस मैच में भारतीय टीम ने 174 रन का स्कोर डिफेंड किया था और स्पिन गेंदबाजों की भूमिका काफी अहम रही थी.

पिच की बात करें तो शुरुआत में यहां गेंदबाजों को अच्छी बाउंस मिल सकती है, जिससे तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना रहती है. हालांकि जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, पिच थोड़ी धीमी हो जाती है. ऐसे में स्पिनर्स और स्लोअर गेंदें असरदार साबित हो सकती हैं. बल्लेबाजों के लिए शुरुआत में रन बनाना आसान हो सकता है, लेकिन मिडिल ओवर्स में समझदारी से खेलना जरूरी होगा.

मौसम रहेगा पूरी तरह क्रिकेट के अनुकूल

भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मैच के दौरान मौसम पूरी तरह साफ रहने की उम्मीद है. बारिश की कोई संभावना नहीं है, जिससे फैंस को पूरे 40 ओवर का मुकाबला देखने को मिलेगा. शाम के समय तापमान करीब 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. नमी का स्तर भी सामान्य रहेगा, जिससे खिलाड़ियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी.

IND vs NZ: संभावित प्लेइंग XI

भारत (IND): अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव (कप्तान), ईशान किशन, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

न्यूजीलैंड (NZ): टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डैरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, जैकब डफी 

Published at : 23 Jan 2026 08:23 AM (IST)
Playing XI IND Vs NZ 2nd T20I Pitch Report INDIA VS NEW ZEALAND WEATHER UPDATE
