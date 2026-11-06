भारत-न्यूजीलैंड दूसरे ODI में बारिश के कितने प्रतिशत चांस? जानें मौसम का हाल

भारत और न्यूजीलैंड का पहला वनडे मैच बारिश की भेंट चढ़ते-चढ़ते रह गया था. उस मुकाबले में टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत दर्ज की थी. अब दूसरा मैच 7 नवंबर को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरे मैच पर भी बारिश का साया मंडरा रहा है और पूरी संभावनाएं हैं कि भारत-न्यूजीलैंड दूसरा वनडे मैच भी खराब मौसम के चलते देरी से शुरू हो सकता है.

सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे है. ऑकलैंड में खेला गया पहला वनडे मैच भी बारिश के कारण देर से शुरू हुआ था. DLS पद्धति के अनुसार टीम इंडिया को 143 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे भारत ने 22.4 ओवरों में 5 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया था.

दूसरे वनडे मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है. शुक्रवार को वेलिंगटन में बारिश के कारण न्यूजीलैंड टीम को अपना ट्रेनिंग सेशन चार दीवारी के भीतर करना पड़ा था. वहीं टीम इंडिया को अपना अभ्यास सत्र रद्द करना पड़ा और सभी खिलाड़ी होटल में ही रहे.

एक्यूवेदर के अनुसार शनिवार को वेलिंगटन में 60 प्रतिशत बारिश की संभावना है. न्यूजीलैंड के समयानुसार मैच दोपहर 3 बजे से शुरू होगा और उस समय भी 60 प्रतिशत बारिश का अनुमान है. वहां के समय के मुताबिक शाम 5 से 7 बजे के बीच बारिश की सबसे कम संभावना है, लेकिन इस दौरान भी हल्की बारिश खेल में खलल डाल सकती है.

सिर्फ बारिश ही नहीं वेलिंगटन में ठंडी और 25 किमी प्रतिघंटा तक की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है. मैच रद्द होने की संभावना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

वेलिंगटन में हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

वेलिंगटन स्थित हेनरी स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 4 वनडे मैच खेले गए हैं. इनमें 2 बार टीम इंडिया विजयी रही है, एक बार न्यूजीलैंड ने बाजी मारी और उनके एक मैच का परिणाम नहीं निकल पाया था. इस मैदान पर उनकी आखिरी भिड़ंत 2019 में हुई थी, तब टीम इंडिया 252 रनों पर सिमट गई थी. लेकिन जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 217 रनों पर ऑलआउट करके टीम को 35 रनों से जीत दिलाई थी.

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