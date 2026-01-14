IND vs NZ 2nd ODI Live Score: भारतीय पारी शुरू, रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर मौजूद; काइल जैमीसन और फॉलक्स कर रहे हैं गेंदबाजी
India vs New Zealand 2nd ODI Live Cricket Score: यहां आपको भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
LIVE
Background
भारत और न्यूजीलैंड के दूसरे वनडे के लिए राजकोट पूरी तरह से तैयार है. टीम इंडिया अगर आज भी जीत दर्ज करती है तो फिर सीरीज उसके नाम हो जाएगी. वहीं न्यूजीलैंड की नजरें इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बने रहने पर रहेंगी. न्यूजीलैंड की टीम में बल्लेबाजी काफी संतुलित दिख रही है, लेकिन टीम इंडिया के सामने उनकी गेंदबाजी काफी कमजोर दिख रही है.
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मैच राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले दोनों टीमें पहले वनडे में वडोदरा में भिड़ी थीं. जहां टीम इंडिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. हालांकि, राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारतीय टीम का रिकॉर्ड कुछ खास अच्छा नहीं है. टीम इंडिया ने यहां अब तक 4 वनडे मैच खेले हैं. इसमें तीन मुकाबलों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा है.
हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में कौन आगे?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों ने वनडे में अब तक 121 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है. भारतीय टीम ने अब तक 63 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड की टीम को 50 मुकाबलों में जीत मिली है.
पिच रिपोर्ट
राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मुफीद रहने वाली है. यहां एक बार फिर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है. हालांकि, मौसम को देखते हुए ओस का काफी प्रभाव रहने वाला है. ऐसे में टॉस जीतने वाली पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले सकती है. वडोदरा में भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.
मैच प्रिडिक्शन
दूसरे वनडे में भी हमारा मैच प्रिडिक्शन मीटर टीम इंडिया की जीत का इशारा कर रहा है. इस बार भी मुकाबला 75-25 का दिख रहा है. न्यूजीलैंड की टीम बैटिंग में काफी मजबूत है, लेकिन उनकी गेंदबाजी टीम इंडिया के सामने काफी कमजोर दिख रही है. हमें इस मैच में भी उलटफेर की उम्मीद नहीं है. शुभमन गिल की टीम इस मैच में भी फेवरेट है.
दूसरे वनडे के लिए भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर) रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.
दूसरे वनडे के लिए न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- डेवोन कॉन्वे, हेनरी निकल्स, विल यंग, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जाकरी फाउल्क्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन और आदित्य अशोक
IND vs NZ 2nd ODI Live Score: भारतीय पारी शुरू
रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने भारतीय पारी की शुरुआत की है. न्यूजीलैंड के लिए पहला ओवर काइल जैमीसन ने डाला, जिसमें रोहित के सामने सभी 6 गेंदें डॉट डाली. दूसरे छोर से जाकरी फाउल्क्स गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने पहले ओवर में उन्होंने सिर्फ 1 रन दिया.
IND vs NZ 2nd ODI Live Cricket Score: न्यूजीलैंड की प्लेइंग इलेवन
डेवन कॉनवे, हेनरी निकोल्स, विल यंग, डैरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (विकेटकीपर), माइकल ब्रैसवेल (कप्तान), ज़ाकरी फाउल्क्स, जेडन लेनोक्स, क्रिस्टियन क्लार्क, काइल जैमीसन
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL