अभिषेक शर्मा ने पहले टी-20 में तूफानी पारी के बाद कहा- 'मुझे गेंद को देखना और...', बयान वायरल

अभिषेक शर्मा ने 35 गेंदों में 8 छक्कों और 5 चौकों के साथ 84 रन की तूफानी पारी खेलकर भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ 48 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. तूफानी बल्लेबाजी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया.

मैच जीतने के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा, "पहले दिन से ही हमारे पास एक योजना थी और हम उसी पर अमल कर रहे हैं. मैंने यह समझ लिया है कि अगर आपको हर गेंद पर हिट करना है या 200 की स्ट्राइक रेट से खेलना है, तो इरादे के साथ खेलना जरूरी है. हर टीम मेरे खिलाफ एक योजना बनाती है. ऐसे में यह मेरी तैयारी पर निर्भर करता है. मैं अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करूंगा."

उन्होंने कहा, "मुझे नहीं लगता कि मेरी भूमिका बहुत ज्यादा जोखिम वाली है, लेकिन इसे मैं अपना कंफर्ट जोन भी नहीं कहूंगा. मैंने पहले छह ओवरों में बड़े शॉट खेलने की काफी प्रैक्टिस की है. मैं कभी रेंज-हिटिंग नहीं करता. मुझे गेंद को देखना और परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालना होता है. इसी के लिए मैं अपने नेट सेशन में योजना बनाता हूं. अगर आप अपनी बल्लेबाजी के वीडियो देखते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि गेंदबाज आपके खिलाफ कहां गेंदबाजी करता है."

दूसरी ओर, इस मुकाबले में रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में 3 छक्कों और 4 चौकों के साथ नाबाद 44 रन बनाए. अपनी शानदार पारी को लेकर रिंकू सिंह ने कहा, "मुझ पर दबाव था क्योंकि मैं टीम में अंदर-बाहर हो रहा था. प्लान था कि हम सिंगल लेंगे और फिर बड़े शॉट खेलेंगे. इसके साथ ही, आखिर तक टिके रहना था. मैंने वही किया. गौतम गंभीर सर ने मुझसे कहा कि इरादा बनाए रखना. हम इस कॉन्फिडेंस और मोमेंटम को वर्ल्ड कप में आगे ले जाना चाहते हैं और उसे जीतना चाहते हैं."

अर्शदीप सिंह के साथ 13 गेंदों में 29 रन की अटूट साझेदारी को लेकर रिंकू सिंह ने कहा, "मैं अर्शदीप के साथ बैटिंग कर रहा था और प्लान था कि जब गेंदें हमारी रेंज में हों तो बाउंड्री मारें. मैंने बस उनसे कहा कि शांत रहें और सिंगल लेकर स्ट्राइक मुझे दें."