हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ 1st T20I: इन 5 भारतीय सितारों ने नागपुर में रचा इतिहास, कीवियों की निकाली हेकड़ी, टीम इंडिया की जबरदस्त जीत

IND vs NZ 1st T20I: इन 5 भारतीय सितारों ने नागपुर में रचा इतिहास, कीवियों की निकाली हेकड़ी, टीम इंडिया की जबरदस्त जीत

नागपुर T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से शानदार शुरुआत की.अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी, रिंकू सिंह की तेज बल्लेबाजी और अर्शदीप सिंह की घातक गेंदबाजी ने कीवी टीम को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 22 Jan 2026 06:50 AM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 1st T20I: नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को करारी शिकस्त देकर सीरीज की शानदार शुरुआत की. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने तूफानी अंदाज में 239 रन ठोक दिए. इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम पूरे 20 ओवर खेलने के बावजूद 7 विकेट पर 190 रन ही बना सकी. जिसके चलते भारत ने 48 रन से मैच जीत लिया. इस जीत में भारत के 5 खिलाड़ियों का योगदान सबसे ज्यादा अहम रहा, जिन्होंने मिलकर कीवी टीम को उसकी सीमाएं याद दिला दीं.

अभिषेक शर्मा की आक्रामक शुरुआत

भारतीय पारी की शुरुआत अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में की, उसने मैच की दिशा वहीं तय कर दी. अभिषेक ने 240 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए मात्र 35 गेंदों में 84 रन जड़ दिए. उनकी इस पारी में 8 छक्के और 5 चौके शामिल रहे. अभिषेक को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने भारत को बड़े स्कोर की नींव दी.

रिंकू सिंह की तूफानी पारी

मिडिल ऑर्डर में रिंकू सिंह ने भी दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. लंबे समय बाद टी20 टीम में लौटे रिंकू ने यह साबित कर दिया कि वे बड़े मंच के खिलाड़ी हैं. उन्होंने सिर्फ 20 गेंदों में नाबाद 44 रन ठोक दिए. इस दौरान उन्होंने 4 चौके और 3 छक्के जड़े. रिंकू की तेज पारी ने भारत के स्कोर को 230 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई.

अर्शदीप सिंह का किफायती ओवर

गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह ने न्यूजीलैंड को शुरुआती झटके देकर दबाव बना दिया. उन्होंने पारी के पहले ओवर में सिर्फ 1 रन देकर एक विकेट हासिल किया. पावरप्ले में उनके दो ओवरों में सिर्फ 13 रन बने. अर्शदीप की सटीक लाइन और लेंथ के सामने कीवी बल्लेबाज खुलकर नहीं खेल सके.

हार्दिक पांड्या का ऑलराउंड प्रदर्शन

हार्दिक पंड्या ने एक बार फिर ऑलराउंडर की भूमिका निभाई. बल्लेबाजी में उन्होंने 16 गेंदों पर 25 रन बनाकर टीम को मजबूती दी. इसके बाद गेंद लेकर आए हार्दिक ने अपनी पहली ही ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए एक अहम विकेट चटकाया. उनका अनुभव इस मैच में साफ नजर आया.

अक्षर पटेल का खास विकेट

हालांकि अक्षर पटेल गेंदबाजी में थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने मैच का टर्निंग पॉइंट विकेट लिया. अक्षर ने ग्लेन फिलिप्स को आउट किया, जो आक्रामक अंदाज में रन बना रहे थे और मैच को न्यूजीलैंड की तरफ ले जाते दिख रहे थे. फिलिप्स 40 गेंदों पर 78 रन बनाकर पवेलियन लौट गए.  

Published at : 22 Jan 2026 06:50 AM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma Arshdeep Singh RINKU SINGH AXAR PATEL IND VS NZ T20 SERIES HARDIK PANDYA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
Advertisement

वीडियोज

बेबस लड़की की 'लुटेरा बाबा' !
जिस जज ने Anuj Chaudhary को दिया FIR का आदेश, उनका ही हो गया तबादला!
स्वामी Avimukteshwaranand के Shankaracharya होने पर हो रही राजनीति?
Akhilesh Yadavकी मीटिंग और Asaduddin Owaisi का जिक्र! क्या है नया 'MDH' फॉर्मूला?
पालकी पर रोक... बैरिकेड पर बवाल, Prayagraj में शंकराचार्य विवाद क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
नोएडा: इंजीनियर की मौत मामले में दूसरी FIR, 5 लोगों के खिलाफ नामजद केस दर्ज
इंडिया
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
एक्शन मोड में नए BJP अध्यक्ष! 8 घंटे चली मीटिंग में 5 राज्यों के चुनावों पर चर्चा, नितिन नवीन ने SIR पर क्या कहा?
क्रिकेट
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने सबसे बड़ा टोटल बनाकर न्यूजीलैंड को दिया 239 रन का लक्ष्य
IND vs NZ 1st T20I: पहले अभिषेक शर्मा और अंत में बरसे रिंकू सिंह, भारत ने बनाया सबसे बड़ा टोटल
बॉलीवुड
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
गर्लफ्रेंड गौरी को लेकर सीरियस हैं आमिर खान, बोले- दिल से तो मैं शादी कर चुका हूं
विश्व
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की US-EU की ट्रेड डील
यूरोपीय संसद ने ट्रंप को दिया तगड़ा झटका! ग्रीनलैंड पर चल रहे विवाद के बीच सस्पेंड की ट्रेड डील
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
यूपी बंटेगा? इन 28 जिलों को मिलाकर अलग राज्य बनाने की मांग, BJP नेता बढ़ाएंगे अपनों की मुश्किल!
ट्रेंडिंग
खुल गया जेठालाल के घर का राज, गोकुलधाम सोसायटी पहुंचा व्लॉगर फिर खोल डाला गड़ा हाऊस- वीडियो देख उड़े लोगों के होश
खुल गया जेठालाल के घर का राज, गोकुलधाम सोसायटी पहुंचा व्लॉगर फिर खोल डाला गड़ा हाऊस- वीडियो देख उड़े लोगों के होश
यूटिलिटी
पाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?
पाकिस्तान ने खोल डाला नकली Pizza Hut, जानें असली वाले की कैसे मिलती है फ्रेंचाइजी?
ENT LIVE
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
O' Romeo Trailer Review: Shahid Kapoor ने जीता दिल, Dialogue, गाने और Action ने उड़ाए होश
ENT LIVE
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
AR Rahman को Anup Jalota की सलाह, सोशल मीडिया पर मचा हंगामा
ENT LIVE
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
Sushant Singh Rajput Birthday: एक अभिनेता, जिसकी legacy आने वाली Generation को प्रेरित करेगी
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Embed widget