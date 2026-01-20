हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs NZ T20 Live Streaming: मोबाइल पर फ्री में कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पहला टी20, यहां मिलेगी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

IND vs NZ T20 Live Streaming: मोबाइल पर फ्री में कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड पहला टी20, यहां मिलेगी पूरी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

India vs New Zealand 1st T20 Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा. जानिए मैच कितने बजे लाइव आएगा?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 21 Jan 2026 11:50 AM (IST)
Preferred Sources

2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम के पास अपनी तैयारियों को दुरुस्त करने का सुनहरा मौका है. मगर उसके सामने न्यूजीलैंड की कठिन चुनौती है, जिसने हाल ही में वनडे सीरीज में भारत को उसी के घर में धूल चटाई है. भारत बनाम न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में कुल 5 मुकाबले खेले जाएंगे. यह सीरीज 21 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलेगी.

पिछले कुछ समय में भारतीय टी20 टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे तिलक वर्मा पहला मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि चोट के कारण उन्हें पहले तीन टी20 मैचों के लिए भारतीय स्क्वाड में नहीं चुना गया है. वहीं कप्तान सूर्यकुमार यादव पुष्टि कर चुके हैं कि तिलक वर्मा की गैरमौजूदगी में ईशान किशन नंबर-3 पर बल्लेबाजी करेंगे. इस सबसे पहले जान लीजिए कि भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच टीवी और मोबाइल पर आप कहां देख सकते हैं?

कब और कहां खेला जाएगा पहला टी20 मैच?

भारत बनाम न्यूजीलैंड पहला टी20 मैच बुधवार, 21 जनवरी को नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेला जाएगा.

किस चैनल और एप पर लाइव आएगा मैच?

दोनों टीमों का पहला टी20 मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा. टीवी दर्शक स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव मैच देख पाएंगे. मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार एप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी.

कैसे फ्री में देख पाएंगे मैच?

भारत और न्यूजीलैंड का मैच जियोहॉटस्टार पर लाइव स्ट्रीम होगा. दरअसल जियो के कुछ मोबाइल रिचार्ज प्लान में जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है. उदाहरण के तौर पर 349 रुपये और 399 रुपये वाले रिचार्ज में भी जियोहॉटस्टार का सब्स्क्रिप्शन फ्री मिलता है. 

भारत का स्क्वाड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई

न्यूजीलैंड का स्क्वाड: मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रैसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डैरिल मिचेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, इश सोढ़ी और क्रिस्टियन क्लार्क

यह भी पढ़ें:

IND vs NZ: पहले टी20 के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन पक्की! श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी तिलक वर्मा की जगह

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 20 Jan 2026 08:31 PM (IST)
Tags :
IND Vs NZ 1st T20 IND VS NZ Live Streaming INDIA VS NEW ZEALAND IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
Advertisement

वीडियोज

कैमरे पर बोले Swami Avimukteshwaranand के शिष्य, सिर्फ नहाने गए थे... बहुत मारा । Magh Mela 2026
केरल विधानसभा और बेंगलुरु नगर निगम चुनाव के लिए नियुक्त किए प्रभारी... | BJP President | abp
Engineer Death : इंजीनियर मौत मामले में हुआ चौंका देने वाला खुलासा, पहले भी हुआ था हादसा
UP के Mohan Nagar इंडस्ट्रियल एरिया में आग का कहर, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू | Fire News | abp
कैमरे पर बोले Swami Avimukteshwaranand, बाल पकड़कर पीटा गया, Shankaracharya होने का सबूत मांग रहे
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में NSA अजीत डोभाल की मौजूदगी से हलचल, क्या ट्रंप को बड़ा झटका देने जा रहा भारत?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
प्रतीक यादव की तलाक वाली पोस्ट के बीच अपर्णा यादव की सोशल टीम ने लिया बड़ा फैसला!
इंडिया
Republic Day 2026: पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
पहली बार दुनिया देखेगी तूफानी रफ्तार वाली भारत की एंटी शिप मिसाइल, पलक झपकते ही टारगेट शूट
स्पोर्ट्स
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
T20 वर्ल्ड कप विवाद पर बांग्लादेश के हिंदूू कप्तान लिटन दास ने तोड़ी चुप्पी, दे दिया बहुत बड़ा बयान
बॉलीवुड
'धुरंधर' में रणवीर सिंह संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'जीओ और जीने दो'
'धुरंधर' में रणवीर सिंह संग 20 साल के एज गैप पर सारा अर्जुन ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- 'जीओ और जीने दो'
यूटिलिटी
होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?
होली पर फ्री गैस सिलेंडर दे रही रेखा गुप्ता सरकार, किन लोगों को मिलेगा फायदा?
शिक्षा
NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी?
NASA से रिटायर हुईं सुनीता विलियम्स, जानें अब उन्हें कितनी पेंशन मिलेगी?
लाइफस्टाइल
Bollywood Actresses Favourite Pickle: दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?
दीपिका-प्रियंका से लेकर श्रद्धा कपूर तक, जानें किस एक्ट्रेस को कौन-सा अचार पसंद?
ENT LIVE
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
जावेद अख्तर ने 'बॉर्डर 2' के गाने लिखने से कर दिया साफ इनकार
ENT LIVE
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
Shefali Jariwala की अचानक मौत के बाद Parag Tyagi ने लगाया Black Magic का दावा
ENT LIVE
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
Neha Kakkar का इमोशनल मैसेज हुआ वायरल, फैंस बोले– ‘सब ठीक हो जाएगा’
ENT LIVE
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
Kalamkaval Review: Murder Mystery और Slow Thriller Feel का Perfect Combo
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Bhabiji Ghar Par Hain! Trailer Review: अच्छे खासे सीरियल की मूवी बनाकर बैंड बजा दिया
Embed widget