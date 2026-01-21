IND vs NZ 1st T20 Live Score: न्यूजीलैंड ने जीता टॉस, टीम इंडिया की पहले बैटिंग; प्लेइंग इलेवन देख उड़ जाएंगे होश
India vs New Zealand 1st T20 Live Score: यहां आपको भारत और न्यूजीलैंड के पहले टी20 मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
LIVE
Background
भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी बुधवार, 21 जनवरी को नागपुर में खेला जाएगा. दोनों टीमें विदर्भ क्रिकेट स्टेडियम में भिड़ेंगी. टी20 में दोनों ही टीमें एकदम बदली हुई नजर आएंगी. भारतीय टीम की कमान सूर्यकुमार यादव संभालेंगे तो वहीं न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर होंगे. न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की वनडे सीरीज 2-1 से अपने नाम की थी. ऐसे में अब भारतीय टीम टी20 में वनडे का बदला लेना चाहेगी.
विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट
भारत और न्यूजीलैंड का पहला टी20 मैच काली मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा. यहां गेंदबाजों को मदद मिलेगी. इस मैदान पर अब तक खेले गए 13 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में ज्यादा बड़े स्कोर नहीं बने हैं. टीम इंडिया ने इस मैदान पर अब तक चार टी20 मैच खेले हैं. इस दौरान 2 मैचों में भारतीय टीम को जीत मिली है, वहीं दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. इस मैदान पर टी20 में सबसे कम स्कोर भारत के नाम है. 2016 टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया यहां सिर्फ 79 रन ही बना सकी थी.
ईशान किशन तीन नंबर पर खेलेंगे, श्रेयस अय्यर को नहीं मिलेगी जगह
मुकाबले से पहले ही भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने साफ कर दिया है कि ईशान किशन तीन नंबर पर खेलेंगे. इससे साफ है कि श्रेयस अय्यर को प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिलेगी. अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन पारी का आगाज करेंगे. टी20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से रिंकू सिंह को मैच फिनिशर के रूप में परखा जा सकता है.
मैच प्रिडिक्शन
न्यूजीलैंड की टीम में रचिन रवींद्र, डेवोन कॉन्वे, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर और मैट हेनरी के रूप में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं, लेकिन फिर भी हमारा मैच प्रिडिक्शन इस मैच में टीम इंडिया का पलड़ा भारी दिखा रहा है. टीम इंडिया की जीत के चांस ज्यादा हैं. मुकाबला 60-40 का है. टॉस काफी अहम रहेगा. चेज करते हुए न्यूजीलैंड की टीम उलटफेर कर सकती है.
न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग इलेवन- टिम रॉबिन्सन, डेवोन कॉन्वे, रचिन रवींद्र, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, जेम्स नीशम, मिचेल सैंटनर (कप्तान), ईश सोढ़ी, मैट हेनरी और जैकब डफी
भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह
नमस्कार
एबीपी न्यूज के लाइव ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है. यहां आपको भारत और न्यूजीलैंड के पहले टी20 मैच का लाइव स्कोर और मुकाबले से जुड़े सभी अपडेट्स मिलेंगे.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL