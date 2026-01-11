हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs NZ 1st ODI: कॉन्वे-निकल्स के अर्धशतक के बाद डेरिल मिचेल का गरजा बल्ला, न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 301 का लक्ष्य

IND vs NZ 1st ODI: कॉन्वे-निकल्स के अर्धशतक के बाद डेरिल मिचेल का गरजा बल्ला, न्यूजीलैंड ने भारत को दिया 301 का लक्ष्य

IND vs NZ 1st ODI 1st Innings Highlights: न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉन्वे ने 56 और हेनरी निकल्स ने 62 रन बनाए. वहीं डेरिल मिचेल ने 71 गेंद में 84 रनों की पारी खेली.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 11 Jan 2026 05:31 PM (IST)
वडोदरा के बीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करने के बाद भारत के सामने 301 रनों का लक्ष्य रखा है. एक समय 33 ओवर में कीवी टीम ने 3 विकेट पर 170 रन बना दिए थे, तब ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड आसानी से 320 के पार जाएगा, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने अंतिम ओवरों में लगातार विकेट झटके और कीवियों को 300 पर रोक दिया. न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉन्वे ने 56 और हेनरी निकल्स ने 62 रन बनाए. वहीं डेरिल मिचेल ने 71 गेंद में 84 रनों की पारी खेली.

भारत के लिए मोहम्मद सिराज ने 8 ओवर में 40 रन देकर दो विकेट झटके. वहीं हर्षित राणा ने 10 ओवर में 65 रन देकर दो विकेट लिए. प्रसिद्ध कृष्णा ने भी दो विकेट चटकाए. वहीं कुलदीप यादव को एक सफलता मिली. भारत के लिए बुरी खबर यह है कि वाशिंगटन सुंदर चोटिल हो गए हैं. अब देखने वाली बात यह होगी कि वह बैटिंग करने आते हैं या नहीं. फिलहाल वह मेडिकल टीम की निगरानी में हैं.

हेनरी निकल्स और डेवोन कॉन्वे की शतकीय साझेदारी

न्यूजीलैंड के लिए हेनरी निकल्स और डेवोन कॉन्वे ने शतकीय साझेदारी की. कीवी टीम का पहला विकेट 22वें ओवर में 117 के स्कोर पर गिरा. निकल्स 69 गेंद में 8 चौकों की मदद से 62 रन बनाकर आउट हुए. वहीं कॉन्वे ने 67 गेंद में 56 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 6 चौके और एक छक्का निकला. इसके बाद विल यंग सिर्फ 12 रन बनाकर आउट हुए. 

डेरिल मिचेल का गरजा बल्ला

शतकीय साझेदारी के बाद 29 रनों के भीतर न्यूजीलैंड ने 3 विकेट गंवा दिए, लेकिन एक छोर पर डेरिल मिचेल लगातार रन बनाते रहे. इस दौरान ग्लेन फिलिप्स 19 गेंद में 12 रन, मिचेल हे 13 गेंद में 18 रन और कप्तान माइकल ब्रेसवेल 18 गेंद में 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे. वहीं मिचेल ने 5 चौकों और 3 छक्कों की बदौलत 84 रनों की पारी खेली.

डेब्यूमैन क्रिस्टियन क्लार्क ने भी बल्ले से अच्छा योगदान दिया. इस ऑलराउंडर ने अपने पहले मैच में बैट से 17 गेंद में नाबाद 24 रन बनाए. उनके बल्ले से 3 चौके निकले. उनके साथ काइल जैमिसन आठ गेंद में आठ रनों पर नाबाद लौटे.

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Published at : 11 Jan 2026 05:24 PM (IST)
Mohammed Siraj Henry Nicholls Daryl Mitchell Harshit Rana IND Vs NZ 1st ODI INDIA VS NEW ZEALAND DEVON CONWAY
