IND vs NED Live Score: लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा, आर्यन ने किया बोल्ड; भारत का पहला विकेट गिरा

IND vs NED Live Score: लगातार तीसरी बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा, आर्यन ने किया बोल्ड; भारत का पहला विकेट गिरा

India vs Netherlands Live Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में आज तीसरा मैच भारत और नीदरलैंड के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. यहां देखें लाइव स्कोर और पल-पल की अपडेट्स.

By : शिवम  | Updated at : 18 Feb 2026 07:18 PM (IST)

LIVE

Key Events
India vs Netherlands Live Cricket Score Narendra Modi Stadium Ahmedabad IND vs NED Live Updates Ball By Ball Commentary Abhishek Sharma Suryakumar Yadav Scott Edwards
IND vs NED Live Score
Source : एबीपी लाइव

Background

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 36वां मैच आज भारत और नीदरलैंड के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है. सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. भारत की प्लेइंग 11 में 2 बदलाव हुए हैं. कुलदीप यादव के साथ उपकप्तान अक्षर पटेल बाहर हुए हैं. अर्शदीप सिंह की वापसी हुई है और वॉशिंगटन सुंदर भी खेल रहे हैं.

भारत की प्लेइंग 11

अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेट कीपर), तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.

नीदरलैंड की प्लेइंग 11

माइकल लेविट, मैक्स ओ डाउड, बास डी लीड, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (विकेटकीपर/कप्तान), जैक लायन-कैशेट, नोआ क्रोस, रोलोफ वान डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन.

भारत की प्लेइंग 11 में अर्शदीप सिंह की वापसी हुई है, जिन्हें पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बाहर किया गया था. दरअसल वो मैच आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुआ था, जिसमें स्पिनर्स के लिए अधिक मदद थी. अहमदाबाद में अर्शदीप की वापसी हुई है. कुलदीप यादव के साथ अक्षर पटेल को बाहर रखा गया है. आज वॉशिंगटन सुंदर खेल रहे हैं. बता दें कि टीम इंडिया सुपर-8 में अपना स्थान कंफर्म कर चुकी है, जबकि नीदरलैंड का टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सफर खत्म हो चुका है.

भारत बनाम नीदरलैंड मैच की डिटेल

  • मैच नंबर: 36 
  • टाइम: शाम 7 बजे से 
  • टॉस: 6:30 बजे
  • वेन्यू: नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अहमदाबाद.

टीम इंडिया का अभी तक का सफर

भारत ने अपने पहले मैच में यूएसए को 29 रनों से हराया था, जिसमें सूर्यकुमार यादव ने 84 रनों की पारी खेली थी. दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने नामीबिया पर 93 रनों की बड़ी जीत दर्ज की. इसके बाद भारत ने कोलंबो में पाकिस्तान को भी एकतरफा मैच में हराकर सुपर-8 में अपनी जगह पक्की की. भारत 6 अंकों के साथ ग्रुप ए की अंक तालिका में पहले स्थान पर है.

बाहर हो चुका है नीदरलैंड

नीदरलैंड ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, हालांकि टीम उलटफेर करने से चूक गई. इसके बाद टीम ने नामीबिया को 7 विकेट से हराया, लेकिन इसके बाद यूएसए से बुरी तरह हार गई. 3 में से 2 मैच हारने के बाद नीदरलैंड सुपर-8 की रेस से बाहर हो चुका है.

19:18 PM (IST)  •  18 Feb 2026

IND vs NED Live Score: आर्यन दत्त की कसी हुई गेंदबाजी

पहले ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट लेने वाले आर्यन दत्त ने तीसरे ओवर में भी कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 5 रन दिए. 3 ओवरों के बाद भारत का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन है. ईशान 3 गेंदों में 7 और तिलक वर्मा 12 गेंदों में 16 रन बनाकर खेल रहे हैं.

19:04 PM (IST)  •  18 Feb 2026

IND vs NED Live Score: अभिषेक शर्मा शून्य पर आउट

आर्यन दत्त ने पहले ही ओवर में अभिषेक शर्मा को बोल्ड कर दिया है. टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अभिषेक लगातार तीसरे मैच में शून्य पर आउट हुए हैं.

