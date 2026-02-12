हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia vs Namibia Live Score: ईशान किशन का रौद्र रूप, 20 गेंदों में फिफ्टी, पॉवरप्ले में भारत ने नामीबिया के छुड़ाए छक्के

India vs Namibia T20 World Cup 2026 Live: टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 18वें मुकाबले में भारत और नामीबिया की टीमें मैदान पर हैं. यह मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम पर है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 12 Feb 2026 07:34 PM (IST)

LIVE

Key Events
Source : ICC

Background

भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप 2026 में दूसरा मुकाबला नामीबिया के खिलाफ गुरुवार (12 फरवरी) को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेलेगी. भारतीय समय के अनुसार मुकाबले की शुरुआत, शाम 7 बजे से होगी. यह ओवरऑल टूर्नामेंट का 18वां लीग मैच होगा. इस मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में बदलाव दिख सकते हैं. टीम के स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा हॉस्पिटल पहुंच गए थे. 

हालांकि अब मैच से पहले कथित तौर पर अभिषेक अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं. उन्हें पेट की दिक्कत के कारण हॉस्पिटल जाना पड़ा था. हालांकि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभिषेक को नामीबिया के खिलाफ मैच में प्लेइंग 11 से बाहर ही रख जा सकता है. नामीबिया के बाद टीम इंडिया की अगली भिड़ंत 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ होनी है, जिसके लिए अभिषेक काफी अहम होंगे. 

संजू सैमसन को मिल सकता है मौका 

अभिषेक की जगह नामीबिया के खिलाफ मुकाबले में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है. यूएसए के खिलाफ खेले गए पहले मैच में संजू बेंच गर्म करते नजर आए थे. 

क्या जसप्रीत बुमराह को भी मिलेगा मौका?

एक सवाल जसप्रीत बुमराह को लेकर भी है. यूएसए के खिलाफ पहले मैच में बुमराह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे. क्या नामीबिया के खिलाफ उन्हें मौका दिया जाता है या फिर डायरेक्ट वह पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए मैदान पर उतरेंगे. 

बताते चलें कि यूएसए के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 29 रनों से जीत दर्ज की थी. अब देखना दिलचस्प होगा कि नामीबिया के खिलाफ दूसरे मैच में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करती है. 

मुकाबले के लिए भारत की संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पंड्या, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह. 

मुकाबले के लिए नामीबिया की संभावित प्लेइंग 11

लौरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिन्क, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), डायलन लीचर, रूबेन ट्रम्पेलमैन, विलेम मायबर्ग, बर्नार्ड शोल्ट्ज, मैक्स हेंगो.

19:14 PM (IST)  •  12 Feb 2026

India vs Namibia Live Score: संजू सैमसम आउट, भारत का पहला विकेट गिरा

पहले बैटिंग के लिए मैदान पर मौजूद टीम इंडिया को पहला झटका संजू सैमसन के रूप में लगा. जो दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर पवेलियन लौटे. संजू ने 8 गेंदों में 1 चौके और 3 छक्कों की मदद से 22 रनों की पारी खेली. अब तिलक वर्मा बैटिंग के लिए क्रीज पर आए हैं. 2 ओवर के बाद भारत का स्कोर 25/1 रन हो गया है. 

18:41 PM (IST)  •  12 Feb 2026

India vs Namibia Live Score: मुकाबले के लिए नामीबिया की प्लइेंग 11

लौरेन स्टीनकैंप, जान फ्राइलिनक, जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जे जे स्मिट, जेन ग्रीन (विकेटकीपर), रूबेन ट्रम्पेलमैन, मालन क्रूगर, बर्नार्ड शोल्ट्ज, बेन शिकोंगो, मैक्स हेंगो.

