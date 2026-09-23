IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटदोबारा होगी भारत-जापान की टक्कर! देखें कब और कहां खेला जा सकता है मैच?

दोबारा होगी भारत-जापान की टक्कर! देखें कब और कहां खेला जा सकता है मैच?

22 सितंबर को भारत ने ऐतिहासिक टी20 मैच में जापान को 2 रनों से हरा दिया. कुछ दिन बाद भारत और जापान का दूसरा मैच भी खेला जा सकता है. यह मैच एशियन गेम्स 2026 में हो सकता है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 23 Sep 2026 08:10 AM (IST)
Preferred Sources

मंगलवार को भारत और जापान का ऐतिहासिक टी20 मैच खेला गया. मैदान गीला होने की वजह से मुकाबला पांच-पांच ओवर का करवाया गया, जिसमें टीम इंडिया सिर्फ 32 रन बना पाई थी. भारतीय टीम हारते-हारते बची, क्योंकि जापान को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 8 रन बनाने थे. अक्षर पटेल ने अंतिम ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, जिससे भारत ने मुकाबला 2 रनों के करीबी अंतर से जीता. अब कुछ ही दिन बाद भारत और जापान का दूसरा मैच भी हो सकता है.

दरअसल भारत और जापान, दोनों क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 में भाग ले रही हैं. भारतीय मेंस क्रिकेट टीम सीड सिस्टम के आधार पर सीधे क्वार्टरफाइनल में पहुंच चुकी है. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री मिली थी. वहीं अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया और ओमान ग्रुप स्टेज की चुनौतियों को पार करके क्वार्टरफाइनल तक का सफर तय करेंगी.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
जापान में टीम इंडिया परेशान, श्रेयस अय्यर ने बताया 3 घंटे कहां हुए बर्बाद
जापान में टीम इंडिया परेशान, श्रेयस अय्यर ने बताया 3 घंटे कहां हुए बर्बाद
क्रिकेट
कौन है क्रिकेटर रचित भाटिया, जिसने IPL और DPL में मैच फिक्सिंग का किया खुलासा!
कौन है क्रिकेटर रचित भाटिया, जिसने IPL और DPL में मैच फिक्सिंग का किया खुलासा!
क्रिकेट
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
रेप के आरोपी यश दयाल की टीम में वापसी! 16 महीने बाद मिली हरी झंडी
रेप के आरोपी यश दयाल की टीम में वापसी! 16 महीने बाद मिली हरी झंडी

दोबारा होगा भारत-जापान मैच

क्वार्टरफाइनल मैच में भारत और जापान की दोबारा टक्कर हो सकती है. दरअसल भारतीय टीम 28 सितंबर को दूसरे क्वार्टरफाइनल में खेलेगी, जिसमें उसका सामना ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से होगा. ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल मौजूद हैं. इस ग्रुप में अगर जापान दूसरे स्थान पर फिनिश करता है, तो उसका सामना 28 सितंबर को क्वार्टरफाइनल में भारत से हो सकता है.

एशियन गेम्स का क्वार्टरफाइनल का शेड्यूल

ग्रुप ए की विजेता टीम का सामना श्रीलंका से होगा, वहीं ग्रुप ए में दूसरे नंबर की टीम भारत से भिड़ेगी. उसी तरह ग्रुप बी की विजेता टीम 29 सितंबर को बांग्लादेश से खेलेगी, जबकि इस ग्रुप में दूसरे नंबर की टीम का सामना पाकिस्तान के साथ होगा.

  • पहला क्वार्टरफाइनल - 28 सितंबर - पाकिस्तान बनाम B2
  • दूसरा क्वार्टरफाइनल - 28 सितंबर - भारत बनाम A2
  • तीसरा क्वार्टरफाइनल - 29 सितंबर - श्रीलंका बनाम A1
  • चौथा क्वार्टरफाइनल - 29 सितंबर - बांग्लादेश बनाम B1

महिलाओं ने जीता गोल्ड

भारत की महिला क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीत चुकी है, जो एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल भी रहा. 22 सितंबर, मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 216 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 69 रनों पर सिमट गई और भारत ने यह मैच 147 रनों के अंतर से जीता. 

यह भी पढ़ें:

जापान में टीम इंडिया परेशान, श्रेयस अय्यर ने बताया 3 घंटे कहां हुए बर्बाद

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read More
Published at : 23 Sep 2026 08:10 AM (IST)
Tags :
India Vs Japan Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
जापान में टीम इंडिया परेशान, श्रेयस अय्यर ने बताया 3 घंटे कहां हुए बर्बाद
जापान में टीम इंडिया परेशान, श्रेयस अय्यर ने बताया 3 घंटे कहां हुए बर्बाद
क्रिकेट
कौन है क्रिकेटर रचित भाटिया, जिसने IPL और DPL में मैच फिक्सिंग का किया खुलासा!
कौन है क्रिकेटर रचित भाटिया, जिसने IPL और DPL में मैच फिक्सिंग का किया खुलासा!
क्रिकेट
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
इस साल इन 10 दिग्गज क्रिकेटरों ने लिया संन्यास, लिस्ट देख उड़ जाएंगे होश
क्रिकेट
रेप के आरोपी यश दयाल की टीम में वापसी! 16 महीने बाद मिली हरी झंडी
रेप के आरोपी यश दयाल की टीम में वापसी! 16 महीने बाद मिली हरी झंडी
Advertisement

वीडियोज

IIT छात्र के सुसाइड केस में नया ट्विस्ट !
गरबा पर घमासान..जारी हिंदू-मुसलमान!
'छिट-पुट कांड' में हाफ एनकाउंटर
Greater Noida | UP News: थार वाले का 'मनोविज्ञान'...टशन में लेते हैं जान ? | ABP News
Janhit | Chitra Tripathi: ट्रंप ईरान के साथ डील कब करने वाले हैं ? | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप के UNGA के भाषण से आगबबूला हुए ईरान-क्यूबा, कर दिया वॉकआउट
ट्रंप के UNGA के भाषण से आगबबूला हुए ईरान-क्यूबा, कर दिया वॉकआउट
मध्य प्रदेश
गरबा पर BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया विवादित बयान, कांग्रेस-AIMIM भड़की
गरबा पर BJP विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिया विवादित बयान, कांग्रेस-AIMIM भड़की
विश्व
आसिम मुनीर के बयान पर PAK को भारत का जवाब- 'पहले...'
आसिम मुनीर के बयान पर PAK को भारत का जवाब- 'पहले...'
क्रिकेट
दोबारा होगी भारत-जापान की टक्कर! देखें कब और कहां खेला जा सकता है मैच?
दोबारा होगी भारत-जापान की टक्कर! देखें कब और कहां खेला जा सकता है मैच?
बॉलीवुड
The Vvaan Box Office: सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
सिद्धार्थ मल्होत्रा की टॉप 5 ओपनिंग फिल्मों में एंट्री कर पाएगी 'द वन'? जानें- प्रीडिक्शन
दिल्ली NCR
दिल्ली में इस सीजन हुई 17 फीसदी अधिक बारिश, आज जानें कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में इस सीजन हुई 17 फीसदी अधिक बारिश, आज जानें कैसा रहेगा मौसम
ट्रेंडिंग
कमर के नीचे बांधी साड़ी और टीचर ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
कमर के नीचे बांधी साड़ी और टीचर ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
शिक्षा
NIT श्रीनगर में बनी देश की पहली स्पेस लैब, 22 सितंबर को उद्घाटन
NIT श्रीनगर में बनी देश की पहली स्पेस लैब, 22 सितंबर को उद्घाटन
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
ENT LIVE
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
Katrina Kaif की Postpartum Trolling ने फिर उठाए Female Beauty Standards पर सवाल
ENT LIVE
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Qazi Touqeer की 21 साल बाद वापसी, Fame Gurukul से Bigg Boss 20 तक का सफर
Embed widget