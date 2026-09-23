दोबारा होगी भारत-जापान की टक्कर! देखें कब और कहां खेला जा सकता है मैच?
22 सितंबर को भारत ने ऐतिहासिक टी20 मैच में जापान को 2 रनों से हरा दिया. कुछ दिन बाद भारत और जापान का दूसरा मैच भी खेला जा सकता है. यह मैच एशियन गेम्स 2026 में हो सकता है.
मंगलवार को भारत और जापान का ऐतिहासिक टी20 मैच खेला गया. मैदान गीला होने की वजह से मुकाबला पांच-पांच ओवर का करवाया गया, जिसमें टीम इंडिया सिर्फ 32 रन बना पाई थी. भारतीय टीम हारते-हारते बची, क्योंकि जापान को आखिरी ओवर में जीत के लिए सिर्फ 8 रन बनाने थे. अक्षर पटेल ने अंतिम ओवर में सिर्फ 5 रन दिए, जिससे भारत ने मुकाबला 2 रनों के करीबी अंतर से जीता. अब कुछ ही दिन बाद भारत और जापान का दूसरा मैच भी हो सकता है.
दरअसल भारत और जापान, दोनों क्रिकेट टीम एशियन गेम्स 2026 में भाग ले रही हैं. भारतीय मेंस क्रिकेट टीम सीड सिस्टम के आधार पर सीधे क्वार्टरफाइनल में पहुंच चुकी है. भारत के साथ-साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका को भी सीधे क्वार्टरफाइनल में एंट्री मिली थी. वहीं अफगानिस्तान, जापान, नेपाल, हॉन्ग कॉन्ग, मलेशिया और ओमान ग्रुप स्टेज की चुनौतियों को पार करके क्वार्टरफाइनल तक का सफर तय करेंगी.
दोबारा होगा भारत-जापान मैच
क्वार्टरफाइनल मैच में भारत और जापान की दोबारा टक्कर हो सकती है. दरअसल भारतीय टीम 28 सितंबर को दूसरे क्वार्टरफाइनल में खेलेगी, जिसमें उसका सामना ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम से होगा. ग्रुप ए में अफगानिस्तान, जापान और नेपाल मौजूद हैं. इस ग्रुप में अगर जापान दूसरे स्थान पर फिनिश करता है, तो उसका सामना 28 सितंबर को क्वार्टरफाइनल में भारत से हो सकता है.
एशियन गेम्स का क्वार्टरफाइनल का शेड्यूल
ग्रुप ए की विजेता टीम का सामना श्रीलंका से होगा, वहीं ग्रुप ए में दूसरे नंबर की टीम भारत से भिड़ेगी. उसी तरह ग्रुप बी की विजेता टीम 29 सितंबर को बांग्लादेश से खेलेगी, जबकि इस ग्रुप में दूसरे नंबर की टीम का सामना पाकिस्तान के साथ होगा.
- पहला क्वार्टरफाइनल - 28 सितंबर - पाकिस्तान बनाम B2
- दूसरा क्वार्टरफाइनल - 28 सितंबर - भारत बनाम A2
- तीसरा क्वार्टरफाइनल - 29 सितंबर - श्रीलंका बनाम A1
- चौथा क्वार्टरफाइनल - 29 सितंबर - बांग्लादेश बनाम B1
महिलाओं ने जीता गोल्ड
भारत की महिला क्रिकेट टीम गोल्ड मेडल जीत चुकी है, जो एशियन गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल भी रहा. 22 सितंबर, मंगलवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में टीम इंडिया ने 216 रन बनाए थे, जिसके जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 69 रनों पर सिमट गई और भारत ने यह मैच 147 रनों के अंतर से जीता.
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