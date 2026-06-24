भारत में कितने बजे से शुरू होगा IND vs IRE T20, देखें पूरा शेड्यूल और LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स

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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs IRE T20 Schedule: भारत में कितने बजे से शुरू होगा इंडिया बनाम आयरलैंड T20, देखें पूरा शेड्यूल और LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs IRE T20 Schedule: भारत में कितने बजे से शुरू होगा इंडिया बनाम आयरलैंड T20, देखें पूरा शेड्यूल और LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs IRE T20 Schedule, Live Streaming: आयरलैंड दौरे से श्रेयस अय्यर अपने कप्तानी करियर की शुरुआत कर रहे हैं. इस सीरीज को लेकर फैंस उत्साहित हैं, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी इसमें डेब्यू कर सकते हैं.

Written By : शिवम |  Updated at : 24 Jun 2026 09:18 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम का आयरलैंड दौरा कई मायनों में खास है, जो ऐतिहासिक होने जा रहा है. श्रेयस अय्यर इस दौरे से अपने कप्तानी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, जिन पर टीम को उसी रफ्तार से आगे ले जाने का जिम्मा होगा जैसा सूर्या की कप्तानी में नजर आया. सबसे ज्यादा उत्सुकता वैभव सूर्यवंशी को लेकर है, जो डेब्यू करते ही इतिहास रच देंगे. आयरलैंड में जहां मैच होंगे, वहां और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में साढ़े 4 घंटे का फर्क है. चलिए आपको बताते हैं ये मैच भारत में कितने बजे से शुरू होंगे और इसका लाइव प्रसारण कहां होगा?

आयरलैंड क्रिकेट टीम इतिहास में भारत के खिलाफ एक मैच भी नहीं जीत पाई है. 2009 में दोनों के बीच पहला टी20 हुआ था, तब से लेकर अभी तक दोनों टी20 फॉर्मेट में 8 बार आमने-सामने हुई है. सभी मैचों में भारत ने जीत दर्ज की है, इनमें से 6 मैच तो आयरलैंड में ही खेले गए.

India vs Ireland T20 सीरीज का शेड्यूल

आयरलैंड दौरे पर टीम इंडिया 2 टी20 मैचों की सीरीज खेलेगी. दोनों मैच बेलफास्ट के स्टरनमेंट क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जाएंगे. 72 घंटे के अंदर इस सीरीज का नतीजा आ जाएगा.

  • पहला मैच: 26 जून (बेलफास्ट)
  • दूसरा मैच: 28 जून (बेलफास्ट)

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भारत में कितने बजे शुरू होगा IND vs IRE मैच?

आयरलैंड के लोकल टाइम के अनुसार दोनों मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे. 1 बजे टॉस होगा. लेकिन भारत में समय अलग हो रहा होगा. भारतीय समयनुसार दोनों मैच शाम को 6 बजे से शुरू होंगे.

India vs Ireland T20 मैचों का लाइव प्रसारण कहां होगा?

भारत बनाम आयरलैंड टी20 मैचों का लाइव प्रसारण भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी.

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भारतीय टी20 स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, शिवम् दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, सुयश शेडगे. 

आयरलैंड का टी20 स्क्वॉड

लोर्कन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्ज डोकरेल, स्टीफन दोहनी (विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, बेन कैलिटज, टिम टेक्टर, रॉस अडेर, मैथ्यू हम्फ्रेस, गोविन होए, लियाम मैकार्थी, रुबेन विल्सन, जय मुंद्रा, मैथ्यू होलार्ड.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 24 Jun 2026 09:18 AM (IST)
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Ireland Cricket Team India Tour Of Ireland India Vs Ireland T20 INDIAN CRICKET TEAM IND Vs IRE T20
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