हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs IRE 1st T20 Weather: बारिश से रद्द होगा भारत और आयरलैंड का पहला टी20? मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

IND vs IRE 1st T20 Weather: बारिश से रद्द होगा भारत और आयरलैंड का पहला टी20? मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

India vs Ireland 1st T20 Weather Report: भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 आज बेलफास्ट स्थित सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड में है, लेकिन बारिश मैच का मजा किरकिरा कर सकती है.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Jun 2026 07:38 AM (IST)
Preferred Sources

भारत का आयरलैंड दौरा कई मायनों में खास है. वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल डेब्यू करके इतिहास रच सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो वह भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. दूसरी तरफ राजस्थान का एक खिलाड़ी भी डेब्यू कर सकता है, जो आयरलैंड टीम में शामिल है. आज पहला टी20 बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड (Stormont Cricket Ground) में खेला जाना है, लेकिन यहां बारिश मैच का मजा किरकिरा कर सकती है. पढ़िए वेदर रिपोर्ट, बारिश की कितनी संभावना है और मौसम कैसा रहेगा?

India vs Ireland 1st T20 कितने बजे से शुरू होगा?

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 दोपहर का मैच है, ये लोकल समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. लेकिन बेलफास्ट और भारतीय समय में साढ़े 4 घंटे का फर्क है. भारतीय समयनुसार मैच शाम को 6 बजे से शुरू होगा.

India vs Ireland 1st T20 कहां पर होगा?

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 बेलफास्ट में स्थित सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेला जाएगा. इसे Stormont क्रिकेट ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है. इस स्टेडियम में 7 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है.

यह भी पढ़ें- क्या आज आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? बैटिंग कोच के बयान से बढ़ा सस्पेंस

बेलफास्ट में आज कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 में बारिश की संभावना है. आज बेलफास्ट में पूरे दिन बारिश के आसार दिखाए गए हैं, बादल छाए रहेंगे और थोड़ी आंधी-तूफान की भी चेतावनी दी गई है. मैच लोकल समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, इस दौरान बारिश की संभावना 35 प्रतिशत बताई गई है. 

4 बजे तक बारिश की संभावना जताई गई है, उसके बाद मौसम साफ हो सकता है. ये भी संभावना है कि आज हमें पूरे 20 ओवरों का मैच न देखने को मिले.

यह भी पढ़ें- आज वैभव सूर्यवंशी करेंगे इंटरनेशनल डेब्यू ? बेटे को सपोर्ट करने आयरलैंड पहुंचे माता-पिता

भारतीय टी20 स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, शिवम् दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, सुयश शेडगे. 

आयरलैंड का टी20 स्क्वॉड

लोर्कन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्ज डोकरेल, स्टीफन दोहनी (विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, बेन कैलिटज, टिम टेक्टर, रॉस अडेर, मैथ्यू हम्फ्रेस, गोविन होए, लियाम मैकार्थी, रुबेन विल्सन, जय मुंद्रा, मैथ्यू होलार्ड.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 26 Jun 2026 07:38 AM (IST)
Tags :
Ireland Cricket Team India Vs Ireland T20 IND Vs IRE 1st T20 India Vs Ireland INDIAN CRICKET TEAM Belfast
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs IRE 1st T20 Weather: बारिश से रद्द होगा भारत और आयरलैंड का पहला टी20? मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट
बारिश से रद्द होगा भारत और आयरलैंड का पहला टी20? मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट
क्रिकेट
Women’s T20 World Cup: चार गेंदों में तीन कैच ड्रॉप, पावरप्ले में टीम इंडिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, किसने छोड़ा कैच जानिए
चार गेंदों में तीन कैच ड्रॉप, पावरप्ले में टीम इंडिया के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, किसने छोड़ा कैच जानिए
क्रिकेट
India Vs Ireland 1st T20: क्या आज आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? बैटिंग कोच के बयान से बढ़ा सस्पेंस
क्या आज आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? बैटिंग कोच के बयान से बढ़ा सस्पेंस
क्रिकेट
IND VS BAN: शेफाली ने 29 गेंद में ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बांग्लादेश को हराया, क्या सेमीफाइनल की राह हुई आसान?
IND VS BAN: शेफाली ने 29 गेंद में ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बांग्लादेश को हराया, क्या सेमीफाइनल की राह हुई आसान?
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Ketan Agrawal Murder Case:मर्डर से ठीक एक दिन पहले सिया और चेतन ने रची थी ये साजिश!
Ketan Murder Case: 350 फीट गहरी खाई...'क्राइम कुंडली' सामने आई! | Bharat ki Baat
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Champat Rai | Sandeep Chaudhary:राम नाम की लूट का पूरा सच!
Ketan Murder Case | Siya Goyal | ABP News | ABP Report : मर्डर के बाद सिया ने मनाया था जश्न
Ram Mandir Daan Chori | Sanjay Singh | Mahadangal: क्या खतरे में है हिंदुओं की आस्था?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
CJP फाउंडर अभिजीत दीपके ने धर्मेंद्र प्रधान को भेजा 'गिफ्ट', बोले - 'हैप्पी बर्थडे, प्लीज...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में आज मिला-जुला रहेगा मौसम, आगरा-वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट
यूपी में आज मिला-जुला रहेगा मौसम, आगरा-वाराणसी में बारिश तो लखनऊ समेत 38 जिलों में लू का अलर्ट
स्पोर्ट्स
IND VS BAN: शेफाली ने 29 गेंद में ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बांग्लादेश को हराया, क्या सेमीफाइनल की राह हुई आसान?
IND VS BAN: शेफाली ने 29 गेंद में ठोका तूफानी अर्धशतक, भारत ने बांग्लादेश को हराया, क्या सेमीफाइनल की राह हुई आसान?
बॉलीवुड
Welcome To The Jungle Release Live: 'वेलकम टू द जंगल' पेड प्रीव्यू शो में मचाया धमाल, ओपनिंग डे पर तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड्स!
Live:'वेलकम टू द जंगल' पेड प्रीव्यू शो में मचाया धमाल, ओपनिंग डे पर तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड्स!
झारखंड
झारखंड: रामगढ़ में ट्रक और यात्री वाहन की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक
झारखंड: रामगढ़ में ट्रक और यात्री वाहन की जोरदार टक्कर, 7 लोगों की मौके पर मौत, 1 की हालत नाजुक
इंडिया
पासपोर्ट मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, उठाए सवाल? पूछा-किस दस्तावेज पर करें यकीन
पासपोर्ट मुद्दे पर विपक्ष ने केंद्र को घेरा, उठाए सवाल? पूछा-किस दस्तावेज पर करें यकीन
जनरल नॉलेज
Bangle History: महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां पहनना कब से किया शुरू, जानें क्या है इसका इतिहास?
महिलाओं ने हाथों में चूड़ियां पहनना कब से किया शुरू, जानें क्या है इसका इतिहास?
टेक्नोलॉजी
रिफर्बिश्ड फोन लेना का बना रहे हैं मन? खरीदने से पहले जान लें ये 4 बड़े नुकसान
रिफर्बिश्ड फोन लेना का बना रहे हैं मन? खरीदने से पहले जान लें ये 4 बड़े नुकसान
ABP NEWS
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
Viral Video : सीधे जा रहा था ट्रैक्टर, अचानक पलटा और ऑटो में मारी टक्कर!
ABP NEWS
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
Viral Video : समुद्र की लहरों से मजाक पड़ा भारी! बहा कर ले गई समुद्र की लहर
ABP NEWS
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
Maharashtra Politics: ‘प्रेग्नेंट थे एकनाथ शिंदे, 6 गद्दार सांसदों को दिया जन्म’
ABP NEWS
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
Viral Video : राम मंदिर में दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटें, सिंधी समाज पूछ रहा अब कहां हैं?
ABP NEWS
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Viral Video : वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, जान बचाने के लिए भागते दिखे लोग | #viralvideo
Embed widget