बारिश से रद्द होगा भारत और आयरलैंड का पहला टी20? मौसम को लेकर आया बड़ा अपडेट

भारत का आयरलैंड दौरा कई मायनों में खास है. वैभव सूर्यवंशी इंटरनेशनल डेब्यू करके इतिहास रच सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो वह भारत के लिए खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे. दूसरी तरफ राजस्थान का एक खिलाड़ी भी डेब्यू कर सकता है, जो आयरलैंड टीम में शामिल है. आज पहला टी20 बेलफास्ट के सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड (Stormont Cricket Ground) में खेला जाना है, लेकिन यहां बारिश मैच का मजा किरकिरा कर सकती है. पढ़िए वेदर रिपोर्ट, बारिश की कितनी संभावना है और मौसम कैसा रहेगा?

India vs Ireland 1st T20 कितने बजे से शुरू होगा?

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 दोपहर का मैच है, ये लोकल समय अनुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा. लेकिन बेलफास्ट और भारतीय समय में साढ़े 4 घंटे का फर्क है. भारतीय समयनुसार मैच शाम को 6 बजे से शुरू होगा.

India vs Ireland 1st T20 कहां पर होगा?

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 बेलफास्ट में स्थित सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर खेला जाएगा. इसे Stormont क्रिकेट ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है. इस स्टेडियम में 7 हजार दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है.

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बेलफास्ट में आज कैसा रहेगा मौसम?

भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 में बारिश की संभावना है. आज बेलफास्ट में पूरे दिन बारिश के आसार दिखाए गए हैं, बादल छाए रहेंगे और थोड़ी आंधी-तूफान की भी चेतावनी दी गई है. मैच लोकल समयानुसार दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा, इस दौरान बारिश की संभावना 35 प्रतिशत बताई गई है.

4 बजे तक बारिश की संभावना जताई गई है, उसके बाद मौसम साफ हो सकता है. ये भी संभावना है कि आज हमें पूरे 20 ओवरों का मैच न देखने को मिले.

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भारतीय टी20 स्क्वॉड

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अक्षर पटेल, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, शिवम् दुबे, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव, हर्षित राणा, सुयश शेडगे.

आयरलैंड का टी20 स्क्वॉड

लोर्कन टकर (कप्तान और विकेटकीपर), जॉर्ज डोकरेल, स्टीफन दोहनी (विकेटकीपर), हैरी टेक्टर, गैरेथ डेलानी, बेन कैलिटज, टिम टेक्टर, रॉस अडेर, मैथ्यू हम्फ्रेस, गोविन होए, लियाम मैकार्थी, रुबेन विल्सन, जय मुंद्रा, मैथ्यू होलार्ड.