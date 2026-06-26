गेंदबाज मचाएंगे धमाल या बल्लेबाजों की होगी मौज? भारत-आयरलैंड पहले टी20 की कैसी होगी पिच

भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 आज बेलफास्ट स्थित सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड (Stormont Cricket Ground) पर खेला जाएगा. ये मैच में कई मायनों में खास है, जो ऐतिहासिक भी बन सकता है अगर वैभव सूर्यवंशी प्लेइंग 11 में शामिल हुए. उनके आलावा आयरलैंड टीम में चुने गए राजस्थान में जन्मे तेज गेंदबाज जय मूंदड़ा भी डेब्यू कर सकते हैं. एक बड़ा सवाल है कि बेलफास्ट के क्रिकेट ग्राउंड की पिच बल्लेबाजों को ज्यादा मदद करेगी या गेंदबाजों को? चलिए आपको बताते हैं.

फुल टाइम टी20 कप्तान नियुक्त किए जाने के बाद श्रेयस अय्यर की बतौर कप्तान ये पहली सीरीज है, जो इंग्लैंड दौरे से पहले महत्वपूर्ण है. आयरलैंड भी नए कप्तान लोरकन टकर के साथ खेल रही है, जिनके सामने मुश्किल है कि टीम के कई दिग्गज खिलाड़ी चोट के कारण इसमें नहीं खेल रहे हैं. बता दें कि आज तक किसी भी फॉर्मेट में आयरलैंड भारत के खिलाफ कोई मैच नहीं जीत पाई है.

भारत बनाम आयरलैंड हेड टू हेड (T20I)

कुल मैच: 8

8 भारत ने जीते: 8

8 आयरलैंड ने जीते: 0

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सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड पिच रिपोर्ट

भारत बनाम आयरलैंड पहले टी20 मैच से पहले सामने आई फोटो में नजर आया कि सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड पर काफी ज्यादा घांस है. संभव है कि यहां तेज गेंदबाजों को अधिक मदद मिले. चोट के बाद वापसी कर रहे हर्षित राणा के साथ प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप सिंह यहां कहर बरपा सकते हैं. बारिश की संभावनाओं को देखते हुए माना जा रहा है कि बल्लेबाजों के लिए यहां चुनौती रहेगी. लेकिन आयरलैंड में कई अनुभवहीन गेंदबाज हैं, जिनके खिलाफ भारतीय बल्लेबाज अच्छा स्कोर कर सकते हैं.

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सिविल सर्विस क्रिकेट क्लब ग्राउंड का T20I रिकॉर्ड

बेलफास्ट के इस क्रिकेट ग्राउंड पर 27 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं, हालांकि टीम इंडिया का यहां आज पहला मैच होगा. इस ग्राउंड पर खेले 19 मैचों में से आयरलैंड ने 7 में जीत दर्ज की है, जबकि 11 मैच हारे हैं.