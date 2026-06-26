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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIndia Vs Ireland 1st T20: क्या आज आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? बैटिंग कोच के बयान से बढ़ा सस्पेंस

India Vs Ireland 1st T20: क्या आज आयरलैंड के खिलाफ नहीं खेलेंगे वैभव सूर्यवंशी? बैटिंग कोच के बयान से बढ़ा सस्पेंस

Vaibhav Sooryavanshi International Debut: आज भारत बनाम आयरलैंड पहला टी20 (India vs Ireland) मुकाबला है. क्या वैभव सूर्यवंशी इसमें खेलेंगे? जानिए बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने क्या कहा.

Written By : शिवम |  Updated at : 26 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी क्या आज आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में खेलेंगे? ये वो सवाल है जो पिछले काफी दिनों से चर्चा में है. 15 साल के इस खिलाड़ी ने हर टूर्नामेंट और हर स्तर पर अपनी काबिलियत को साबित किया है, अब फैंस उन्हें इंटरनेशनल खेलते हुए देखने के लिए बेताब है. गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में आए भारतीय क्रिकेट टीम के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने वैभव को सराहा, लेकिन उनकी डेब्यू की संभावनाओं पर ऐसा कुछ कहा जो उनके लिए झटके की तरह हो सकता है जो वैभव को खेलते देखने का इंतजार कर रहे हैं.

टीम इंडिया के बैटिंग कोच सितांशु कोटक ने प्रेस कांफ्रेंस में वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "वह काफी टैलंटेड हैं. कई स्तर पर अच्छा खेलकर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है. हमने उनसे कहा है कि आपके मन में जो भी सवाल हों, बिना डरे पूछे और अपनी क्रिकेट को एन्जॉय करें. हेड कोच गौतम गंभीर ने भी इस बात पर जोर दिया.' उनसे वैभव के डेब्यू की संभावनाओं को लेकर भी सवाल हुए.

क्या वैभव सूर्यवंशी का होगा डेब्यू? कोच ने क्या कहा

प्रेस कांफ्रेंस में बैटिंग कोच से वैभव सूर्यवंशी को लेकर सवाल हुआ कि क्या वह आयरलैंड के खिलाफ पहले टी20 में डेब्यू करेंगे? इस पर सितांशु कोटक ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि जो खिलाड़ी पहले से टीम के लिए रन बना रहा हो, उसे किसी को मौका देने के लिए बाहर कर देना चाहिए. यह ठीक नहीं होगा. वैसे ये टीम मैनेजमेंट पर निर्भर करता है कि हमारी मैच को लेकर क्या योजना है." उनका मतलब साफ था कि किसी को प्लेइंग 11 में जबरन फिट करना गलत होगा.

यह भी पढ़ें- आज वैभव सूर्यवंशी करेंगे इंटरनेशनल डेब्यू ? बेटे को सपोर्ट करने आयरलैंड पहुंचे माता-पिता

वैभव सूर्यवंशी ओपनर हैं, जबकि टीम इंडिया के लिए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ओपन करते हैं. वैभव को खिलाने के लिए इस जोड़ी को तोड़ना होगा, जबकि इन दोनों बल्लेबाजों ने पिछले कुछ महीनों में बेहतरीन खेल दिखाया है. हालांकि संजू का बैटिंग क्रम नीचे किया जा सकता है, ऐसे में ईशान किशन को बाहर करना होगा लेकिन वो भी वापसी के बाद से शानदार खेल रहे हैं.

यह भी पढ़ें- '14 नहीं 22 साल का है', वैभव सूर्यवंशी की उम्र को लेकर पाकिस्तानी खिलाड़ी ने दिया बेतुका बयान; मच गया बवाल

वैभव इतिहास रचने के करीब

15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अगर आज खेले तो वह भारत के लिए इंटरनेशनल खेलने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन जाएंगे, वह सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. हालांकि उनके पास इस रिकॉर्ड को अपने नाम करने के लिए काफी समय है, वह इंग्लैंड दौरे और एशियन गेम्स के स्क्वॉड में भी शामिल हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 26 Jun 2026 06:54 AM (IST)
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