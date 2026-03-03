टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में एक बार फिर भारत की एंट्री हो चुकी है. वेस्टइंडीज को हराकर टीम इंडिया ने अंतिम चार में अपनी जगह बनाई और अब उसकी नजरें फाइनल टिकट पर हैं. इस बार सेमीफाइनल में मुकाबला इंग्लैंड से है, वही टीम जिसने 2022 में भारत का सपना तोड़ा था.

कितनी बार सेमीफाइनल में पहुंचा भारत?

साल 2007 में पहले टी20 वर्ल्ड कप से शुरुआत करें तो 2026 तक यह टूर्नामेंट कुल दस बार खेला जा चुका है. भारतीय टीम अब तक छह बार सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है - 2007, 2014, 2016, 2022, 2024 और 2026. यह रिकॉर्ड दिखाता है कि भारत इस फॉर्मेट में लगातार मजबूत टीम रहा है.

फाइनल तक का सफर कैसा रहा?

इन छह सेमीफाइनल में से भारत तीन बार फाइनल तक पहुंचा है.

-2007 में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारत ने फाइनल जीतकर पहला टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम किया.

-2014 में टीम फाइनल तक तो पहुंची, लेकिन श्रीलंका से हारकर उपविजेता रही.

-2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने फिर इतिहास रचा और साउथ अफ्रीका को हराकर दूसरी बार ट्रॉफी जीती.

हालांकि 2016 और 2022 के सेमीफाइनल भारत के लिए निराशाजनक रहे. 2016 में घरेलू मैदान पर वेस्टइंडीज ने भारत को बाहर किया, जबकि 2022 में इंग्लैंड ने एकतरफा मुकाबले में हराकर फाइनल की राह रोक दी.

2026 में क्या बदलेगा इतिहास?

इस बार टीम की कमान सूर्यकुमार यादव के हाथ में है. सेमीफाइनल में फिर से इंग्लैंड सामने है, इसलिए मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है. भारतीय फैंस को उम्मीद है कि 2022 की हार का बदला लिया जाएगा और टीम लगातार दूसरी बार फाइनल में जगह बनाएगी.

अन्य टीमों का रिकॉर्ड

भारत के अलावा पाकिस्तान और इंग्लैंड भी छह-छह बार टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं. यह बताता है कि ये तीनों टीमें इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा स्थिर प्रदर्शन करने वाली रही हैं.

अब सबकी निगाहें भारत बनाम इंग्लैंड सेमीफाइनल पर टिकी हैं. अगर भारत यह मुकाबला जीतता है तो वह चौथी बार फाइनल खेलेगा. इतिहास गवाह है कि जब भी टीम इंडिया नॉकआउट में आत्मविश्वास के साथ उतरी है, उसने बड़े कारनामे किए हैं. 2026 का सेमीफाइनल भी उसी कहानी का अगला अध्याय बन सकता है.

कस्टम एक्सपर्टट- टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में टीम इंडिया का सेमीफाइनल सफर दमदार रहा है. 2007 से 2026 तक भारत 3 बार फाइनल में पहुंचा है. अब एक बार फिर इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उतरी भारतीय टीम की नजर फाइनल टिकट पर है.