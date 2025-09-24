हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
India vs Bangladesh Live Score: बुमराह ने भारत को दिलाई पहली सफलता, बांग्लादेश के सामने है 169 का लक्ष्य

India vs Bangladesh Live Score: बुमराह ने भारत को दिलाई पहली सफलता, बांग्लादेश के सामने है 169 का लक्ष्य

IND vs BAN Live Cricket Score, Asia Cup 2025: एशिया कप सुपर-4 में आज भारत और बांग्लादेश के बीज टक्कर होगी. यहां इस मैच का लाइव स्कोर जानिए और इसके साथ ही मैच का लाइव अपडेट्स पढ़िए.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Sep 2025 10:18 PM (IST)

LIVE

Key Events
India vs Bangladesh Live Score Asia Cup Super Four IND vs BAN Cricket Match Scorecard Online Suryakumar Yadav Abhishek Shubman Gill India vs Bangladesh Live Score: बुमराह ने भारत को दिलाई पहली सफलता, बांग्लादेश के सामने है 169 का लक्ष्य
भारत और बांग्लादेश के बीच सुपर-4 में फाइनल के लिए टक्कर, जानें लाइव स्कोर
Source : ABP Live

Background

IND vs BAN Live Cricket Score: एशिया कप सुपर-4 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच मैच खेला जाएगा. ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होगा. भारतीय समयानुसार भारत और बांग्लादेश के बीच मैच रात 8 बजे शुरू होगा. इस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगी. इसके साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोनी लिव एप पर भी ये मैच लाइव देख सकते हैं.

किसे मिलेगा फाइनल का टिकट?

सुपर-4 में भारत और बांग्लादेश के बीच आज का मैच इस एशिया कप का एक अहम मोड़ साबित हो सकता है. आज के मैच में जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी, वो सीधे फाइनल में पहुंचने की पहली दावेदार बन जाएगी. भारत और बांग्लादेश दोनों ही टीमें सुपर-4 का अपना पहला मैच जीत चुकी हैं, जो भी टीम आज जीतेगी, उसके 4 अंक हो जाएंगे.

पाकिस्तान करेगा जीत की दुआ

भारत और बांग्लादेश के मैच में टीम इंडिया की जीत के लिए आज पाकिस्तान भी दुआ करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का सुपर-4 में आखिरी मुकाबला बांग्लादेश के साथ होना है. अगर आज भारत जीत जाता है, तब अगले मुकाबले में बांग्लादेश को हराकर पाकिस्तान के फाइनल में जाने की उम्मीद बरकरार रहेगी. इसी वजह से पाकिस्तान में आज भारत की जीत की दुआ होगी.

IND vs BAN हेड टू हेड रिकॉर्ड

भारत और बांग्लादेश के बीच कोई मुकाबला नजर नहीं आता है. दोनों देशों के बीच खेले गए 17 मुकाबलों में 16 बार टीम इंडिया ने जीत हासिल की है. वहीं केवल एक बार बांग्लादेश ने जीत का स्वाद चखा है.

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन

अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती.

बांग्लादेश की संभावित प्लेइंग इलेवन

सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, लिटन दास (विकेटकीपर/कप्तान), तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, जेकर अली, महेदी हसन/रिशद हुसैन, नसुम अहमद, तस्कीन अहमद, शोरफुल इस्लाम/तनजीम साकिब और मुस्तफिजूर रहमान.

22:18 PM (IST)  •  24 Sep 2025

India vs Bangladesh Live Score: तीसरे ओवर में आए 10 रन

बांग्लादेश ने तीसरे ओवर में 10 रन बना दिए. 3 ओवर के बाद स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 19 रन पर पहुंच गया है.

22:09 PM (IST)  •  24 Sep 2025

India vs Bangladesh Live Score: बांग्लादेश का पहला विकेट गिरा

जसप्रीत बुमराह ने भारत को पहली सफलता दिलाई है. उन्होंने तंजीद हसन को एक रन के स्कोर पर आउट किया. नए बल्लेबाज परवेज हुसैन क्रीज पर आए हैं.

India Vs Bangladesh Asia Cup IND Vs BAN Live IND Vs BAN Asia Cup 2025
New Update
