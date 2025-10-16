India vs Australia ODI Series Schedule: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज शुरू होने में अब केवल तीन दिन का समय रह गया है. भारतीय टीम तीन मैचों की ODI सीरीज और 5 मैचों की टी20 सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है. भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर प्रैक्टिस सेशन भी शुरू कर दिए हैं. भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ पहला मैच 19 अक्टूबर को खेला जाएगा. आइए भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज के पूरे शेड्यूल के बारे में जानते हैं.

IND vs AUS सीरीज का पूरा शेड्यूल

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला मैच 19 अक्टूबर, दूसरा मैच 23 अक्टूबर और तीसरा मैच 25 अक्टूबर को खेला जाएगा. पहला मैच पर्थ में होगा, इसलिए टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया पहुंचकर पर्थ की पिच पर प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी है.

पहला ODI- 19 अक्टूबर, पर्थ

दूसरा ODI- 23 अक्टूबर, एडिलेड

तीसरा ODI- 25 अक्टूबर, सिडनी

वनडे सीरीज के लिए भारत का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और यशस्वी जयसवाल.

वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

मिशेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स केरी, कूपर कोनोली, बेन ड्वार्शिस, नाथन एलिस, कैमरून ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मिशेल ओवेन, मैथ्यू रेनशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिशेल स्टार्क और एडम जम्पा.

रोहित-विराट का कमबैक

रोहित शर्मा और विराट कोहली सात महीने बाद भारतीय टीम में खेलते नजर आएंगे. रोहित और कोहली आखिरी बार चैंपियंस ट्रॉफी में टीम के लिए खेलते नजर आए थे. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में सभी की निगाहें इन दोनों खिलाड़ियों पर रहेंगी. रोहित शर्मा से पहले ही वनडे टीम की कमान ली जा चुकी है. इस सीरीज में वे कप्तान की जगह बतौर बल्लेबाज खेलते नजर आएंगे. देखना होगा कि सात महीने बाद दोनों खिलाड़ियों का बल्ला किस तरह चलता है.

यह भी पढ़ें

'मैंने बुलाया ही नहीं...', ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले जसप्रीत बुमराह को मीडिया पर आया गुस्सा, देखें वीडियो