हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 बारिश की वजह से रद्द, लेकिन टीम इंडिया ने 2-1 से जीती सीरीज

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया पांचवां टी20 बारिश की वजह से रद्द, लेकिन टीम इंडिया ने 2-1 से जीती सीरीज

IND vs AUS 5th T20: भारत और ऑस्ट्रेलिया का पांचवां टी20 मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है. मुकाबले में सिर्फ 4.5 ओवर का खेल हो पाया. भारत सीरीज 2-1 से जीता.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 08 Nov 2025 04:37 PM (IST)
भारत और ऑस्ट्रेलिया का पांचवां टी20 मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है. मुकाबले में सिर्फ 4.5 ओवर का खेल हो पाया, जिनमें टीम इंडिया ने 52 रन बना लिए थे. उसके बाद मैच दोबारा शुरू ही नहीं हो पाया. इसी के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. बतौर हेड कोच गौतम गंभीर ने टी20 सीरीज ना हारने के सिलसिले को जारी रखा है.

ब्रिसबेन के ऐतिहासिक गाबा मैदान में खेले गए पांचवें टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भारतीय पारी की शुरुआत करने आए, तो दोनों ने शुरुआत से ही बल्ला घुमाना शुरू कर दिया. पहले 2 ओवर में टीम इंडिया ने 19 रन बनाए, लेकिन देखते ही देखते 4 ओवर में स्कोर 47 रन हो चुका था.

पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद फेंकी गई, जिसके बाद बारिश तेज होने के चलते खेल रोक दिया गया. उसके बाद तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट तक जब मैच शुरू नहीं हो सका, तो मुकाबला रद्द घोषित किया गया. इससे पहले सीरीज का पहला मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया था.

 

अपडेट जारी है...

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 08 Nov 2025 04:28 PM (IST)
IND VS AUS IND Vs AUS 5th T20 INDIA VS AUSTRALIA
