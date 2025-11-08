भारत और ऑस्ट्रेलिया का पांचवां टी20 मैच बारिश के कारण रद्द कर दिया गया है. मुकाबले में सिर्फ 4.5 ओवर का खेल हो पाया, जिनमें टीम इंडिया ने 52 रन बना लिए थे. उसके बाद मैच दोबारा शुरू ही नहीं हो पाया. इसी के साथ भारतीय टीम ने पांच मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है. बतौर हेड कोच गौतम गंभीर ने टी20 सीरीज ना हारने के सिलसिले को जारी रखा है.

ब्रिसबेन के ऐतिहासिक गाबा मैदान में खेले गए पांचवें टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. जब शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा भारतीय पारी की शुरुआत करने आए, तो दोनों ने शुरुआत से ही बल्ला घुमाना शुरू कर दिया. पहले 2 ओवर में टीम इंडिया ने 19 रन बनाए, लेकिन देखते ही देखते 4 ओवर में स्कोर 47 रन हो चुका था.

पांचवें ओवर की पांचवीं गेंद फेंकी गई, जिसके बाद बारिश तेज होने के चलते खेल रोक दिया गया. उसके बाद तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट तक जब मैच शुरू नहीं हो सका, तो मुकाबला रद्द घोषित किया गया. इससे पहले सीरीज का पहला मैच भी बारिश की भेंट चढ़ गया था.

