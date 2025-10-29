कैनबरा में बारिश ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया. भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच रद्द हो गया है. बारिश की वजह से सिर्फ 58 गेंद का खेल ही हो सका. इस दौरान टीम इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए. कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल चौकों-छक्कों की बरसात कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में बादल गरजे और झमाझम बारिश शुरू हो गई. इसके बाद करीब डेढ़ घंटा बारिश रुकने का इंतजार किया गया और फिर मैच रद्द घोषित कर दिया गया.

कैनबरा टी20 में पहले से ही बारिश होने की संभावना था. हालांकि, मैच अपने समय पर शुरू हुआ, लेकिन छठे ओवर में बारिश आई और फिर करीब आधा घंटा खेल रुका रहा. इसके बाद मैच को 18-18 ओवर का किया गया. बारिश के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो सूर्या और गिल ने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दीय. दोनों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो गई. इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका. बारिश शुरू हुई तब कप्तान सूर्यकुमार यादव 24 गेंद में 39 रन पर थे. वह 3 चौके और दो छक्के लगा चुके थे. वहीं शुभमन गिल 20 गेंद में 37 रन पर थे. वह 4 चौके और एक छक्का जड़ चुके थे. भारत ने सिर्फ 9.4 ओवर में ही एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे.

अभिषेक शर्मा ने जड़े 4 चौके, कंगारू गेंदबाजों की हुई खूब पिटाई

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया था. हालांकि, भारतीय बल्लेबाजों ने उनका यह फैसला गलत साबित किया. अभिषेक शर्मा ने 14 गेंद में 19 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 4 चौके निकले. नाथन एलिनस ने अभिषेक को आउट किया. फिर सूर्यकुमार यादव ने 24 गेंद में 39 और शुभमन गिल ने 20 गेंद में नाबाद 37 रन बनाए. गिल ने 4 चौके और एक छक्का लगाया, वहीं सूर्या ने 3 चौके और दो छक्के जड़े.

ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 3 ओवर में 24 रन दिए. वहीं मैथ्यू कुन्हेमन ने 2 ओवर में 22, मार्कस स्टेइनिस ने एक ओवर में 10 और नाथन एलिस ने 1.4 ओवर में 25 रन लुटाए. जेवियर बार्टलेट ने 2 ओवर में 16 रन दिए.