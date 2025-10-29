हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटबारिश में धुला भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20, सिर्फ 58 गेंद का हुआ खेल; सूर्या-गिल का भी आया तूफान

बारिश में धुला भारत-ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20, सिर्फ 58 गेंद का हुआ खेल; सूर्या-गिल का भी आया तूफान

IND vs AUS 1st T20 Highlights: बारिश ने फैंस का दिल तोड़ दिया है. सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल की विस्फोटक बैटिंग के बीच भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 मैच रद्द हो गया है.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 29 Oct 2025 05:09 PM (IST)
Preferred Sources

कैनबरा में बारिश ने क्रिकेट प्रेमियों का दिल तोड़ दिया. भारत और ऑस्ट्रेलिया का पहला टी20 मैच रद्द हो गया है. बारिश की वजह से सिर्फ 58 गेंद का खेल ही हो सका. इस दौरान टीम इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बनाए. कप्तान सूर्यकुमार यादव और शुभमन गिल चौकों-छक्कों की बरसात कर रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में बादल गरजे और झमाझम बारिश शुरू हो गई. इसके बाद करीब डेढ़ घंटा बारिश रुकने का इंतजार किया गया और फिर मैच रद्द घोषित कर दिया गया. 

कैनबरा टी20 में पहले से ही बारिश होने की संभावना था. हालांकि, मैच अपने समय पर शुरू हुआ, लेकिन छठे ओवर में बारिश आई और फिर करीब आधा घंटा खेल रुका रहा. इसके बाद मैच को 18-18 ओवर का किया गया. बारिश के बाद जब मैच दोबारा शुरू हुआ तो सूर्या और गिल ने ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू कर दीय. दोनों ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को जमकर धो रहे थे, लेकिन 10वें ओवर में अचानक फिर से तेज बारिश शुरू हो गई. इसके बाद मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका. बारिश शुरू हुई तब कप्तान सूर्यकुमार यादव 24 गेंद में 39 रन पर थे. वह 3 चौके और दो छक्के लगा चुके थे. वहीं शुभमन गिल 20 गेंद में 37 रन पर थे. वह 4 चौके और एक छक्का जड़ चुके थे. भारत ने सिर्फ 9.4 ओवर में ही एक विकेट के नुकसान पर 97 रन बना लिए थे. 

अभिषेक शर्मा ने जड़े 4 चौके, कंगारू गेंदबाजों की हुई खूब पिटाई 

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला लिया था. हालांकि, भारतीय बल्लेबाजों ने उनका यह फैसला गलत साबित किया. अभिषेक शर्मा ने 14 गेंद में 19 रनों की पारी खेली. उनके बल्ले से 4 चौके निकले. नाथन एलिनस ने अभिषेक को आउट किया. फिर सूर्यकुमार यादव ने 24 गेंद में 39 और शुभमन गिल ने 20 गेंद में नाबाद 37 रन बनाए. गिल ने 4 चौके और एक छक्का लगाया, वहीं सूर्या ने 3 चौके और दो छक्के जड़े. 

ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश हेजलवुड ने 3 ओवर में 24 रन दिए. वहीं मैथ्यू कुन्हेमन ने 2 ओवर में 22, मार्कस स्टेइनिस ने एक ओवर में 10 और नाथन एलिस ने 1.4 ओवर में 25 रन लुटाए. जेवियर बार्टलेट ने 2 ओवर में 16 रन दिए.  

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read
Published at : 29 Oct 2025 05:02 PM (IST)
Tags :
IND Vs AUS 1st T20 Canberra SURYAKUMAR YADAV SHUBMAN GILL INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
38 साल की उम्र में दुनिया के नंबर-1 ODI बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
38 की उम्र में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

LAXMIKASAFAR: Lakshmi और Kartik पर टूटा संकट, सांप के डसने से हिली पूरी कहानी #sbs
CM Yogi In Bihar:ओसामा के गढ़ में CM Yogi के पहुंचते ही लग गई बुलडोजरों की कतार!|Bihar Elections 2025
Bihar Election 2025: Tejashwi का घोषणापत्र देखते ही हाथ थामने पहुंच गए Rahul Gandhi |Mahagathbandhan
Cyclone Montha: चक्रवाती तूफान 'मोंथा' का कहर! तटीय इलाकों पर कैसे है सुरक्षा के इंतजाम?
Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
बलूचिस्तान पर कमेंट के बाद सलमान खान को पाकिस्तान ने घोषित किया आतंकवादी? शहबाज सरकार ने दी सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
'अगर मुस्लिम समाज BJP को हराना चाहता है तो...', बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा बयान
विश्व
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
इस्लामाबाद से आए एक फोन कॉल ने बिगाड़ दी बात? पाक-तालिबान वार्ता के टूटने का असली कारण आया सामने
क्रिकेट
38 साल की उम्र में दुनिया के नंबर-1 ODI बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
38 की उम्र में दुनिया के नंबर-1 बल्लेबाज बने रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर को पछाड़ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
बॉलीवुड
November Opening Collection: अजय देवगन की फिल्म करेगी बंपर ओपनिंग, 'हक' से 'मस्ती 4' तक का होगा ऐसा हाल
अजय देवगन की फिल्म करेगी बंपर ओपनिंग, 'हक' से 'मस्ती 4' तक का होगा ऐसा हाल
हेल्थ
सांप के काटने से क्यों हो जाती है इंसान की मौत, कितनी तरह से असर करता है जहर?
सांप के काटने से क्यों हो जाती है इंसान की मौत, कितनी तरह से असर करता है जहर?
नौकरी
ISRO Jobs 2025: 10वीं पास से लेकर IIT ग्रेजुएट तक के लिए शानदार मौका, जानिए कैसे करें आवेदन
10वीं पास से लेकर IIT ग्रेजुएट तक के लिए शानदार मौका, जानिए कैसे करें आवेदन
यूटिलिटी
सरकार दे रही है कारोबार शुरू करने का मौका, जानें कैसे मिलेगा लाखों रुपये का लोन
सरकार दे रही है कारोबार शुरू करने का मौका, जानें कैसे मिलेगा लाखों रुपये का लोन
ENT LIVE
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ने अंशुल गर्ग के साथ अपनी अगली फिल्म का खुलासा किया
एक दीवाने की दीवानियत की सफलता के बाद हर्षवर्धन राणे ने अंशुल गर्ग के साथ अपनी अगली फिल्म का खुलासा किया
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
Embed widget