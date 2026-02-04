India vs Afghanistan U19 WC Semi-Final Highlights: भारत और अफगानिस्तान के बीच अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 (U19 World Cup 2026) का दूसरा सेमीफाइनल बुधवार (04 फरवरी) को हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जीत दर्ज करते हुए फाइनल में जगह बना ली. अब टीम इंडिया अंडर-19 वर्ल्ड कप का 10वां फाइनल खेलेगी. मेन इन ब्लू के सामने 311 रनों का लक्ष्य था, जिसे उन्होंने 41.1 ओवर में आसानी से हासिल किया. इस दौरान टीम के लिए ओपनर आरोन जॉर्ज ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 104 गेंदों में 15 चौके और 2 छक्कों की मदद से 115 रन स्कोर किए.

यह अंडर-19 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे बड़ा चेज रहा. इससे पहले 2006 में न्यूजीलैंड ने आयरलैंड के खिलाफ 305 रन का चेज हासिल किया था. अब भारत ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ते हुए फाइनल में जगह बनाई.

मुकाबले का हाल

दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 50 ओवर में 4 विकेट पर 310 रन बोर्ड पर लगाए. टीम के लिए फैसल शिहनोजादा ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए 93 गेंदों में 15 चौकों की मदद से 110 रन बनाए. इसके अलावा उजैरुल्लाह ने 86 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्के लगाकर 101* रन बनाए. इस दौरान भारत के लिए दीपेश देवेन्द्रन और कनिश्क चौहान ने सबसे ज्यादा 2-2 विकेट चटकाए.

रन चेज में टीम इंडिया का कमाल

फिर रन चेज के लिए मैदान पर उतरी टीम इंडिया ने सिर्फ 41.1 ओवर में 3 विकेट गंवाकर जीत अपने नाम कर ली. इस दौरान टीम के लिए ओपनर आरोन जॉर्ज ने सबसे बड़ी पारी खेलते हुए शतक लगाया. इसके अलावा वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे ने अर्धशतकीय पारियां खेलीं. वहीं इस दौरान अफगानिस्तान के लिए नूरिस्तानी उमरजई ने सबसे ज्यादा 2 विकेट अपनी झोली में डाले.

06 फरवरी को फाइनल

अब टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला 06 फरवरी, शुक्रवार को भारत और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा. हरारे के हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाने वाले फाइनल की भारतीय समय के अनुसार, दोपहर में 1 बजे से शुरुआत होगी. इस मैच के जरिए टीम इंडिया छठी बार खिताब अपने नाम करना चाहेगी.