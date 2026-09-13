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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND-AFG पहला टी20 देखने वालों के लिए दिल्ली पुलिस का संदेश

IND-AFG पहला टी20 देखने वालों के लिए दिल्ली पुलिस का संदेश

आज भारत और अफगानिस्तान का पहला टी20 मैच अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. आज ब्रिक्स समिट का दूसरा दिन भी है. उससे पहले दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एड्वाइजरी जारी की है.

Written By : नीरज शर्मा |  Updated at : 13 Sep 2026 09:25 AM (IST)
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आज भारत और अफगानिस्तान का पहला टी20 मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. यह मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा. दिल्ली पुलिस ने एड्वाइजरी जारी की है, जिसमें बताया गया कि लोगों को जाम से बचने के लिए किन-किन रास्तों का परहेज करना चाहिए.

दरअसल आज ब्रिक्स समिट का दूसरा और अंतिम दिन भी है, वहीं भारत और अफगानिस्तान का पहला टी20 भी खेला जाना है. ऐसे में दिल्ली की सड़कों पर लंबा जाम लगने की भारी संभावना होगी. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से आग्रह किया कि कुछ विशेष इलाकों में जाने से बचें. क्रिकेट फैंस को बताया गया कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और अनावश्यक क्षेत्रों में जाने से बचें.

मैच देखने जा रहे फैंस को सलाह

एड्वाइजरी में बताया गया कि फैंस को अगर अरुण जेटली स्टेडियम में मैच देखने जाना ही है, तो वे अतिरिक्त समय लेकर निकलें, क्योंकि उन्हें जाम का सामना करना पड़ सकता है. इसके अलावा कथित इलाकों के बजाय दूसरे रास्तों से यात्रा करें. दोपहर 2 बजे से अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास ट्रैफिक पर पाबंदियां और रास्तों पर डाइवर्जन लागू किया जाएगा और लोगों से मेट्रो से यात्रा करने की गुजारिश की गई है.

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किन इलाकों में नहीं जाना

दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ट्रैफिक एड्वाइजरी के अनुसार बहादुर शाह जफर मार्ग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, असफ अली मार्ग और मीरदर्द चौक की ओर जाने से परहेज करने के लिए कहा गया है. यातायात अधिक प्रभावित न हो, उसके लिए भारी वाहन और मालवाहक गाड़ियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है.

मैच की तारीख बदलने की सलाह

भारत और अफगानिस्तान की सीरीज आज से शुरू हो रही है, लेकिन आज यानी 13 सितंबर को ब्रिक्स समिट का दूसरा दिन है. दिल्ली पुलिस ने पेशकश की थी कि मैच की तारीख को आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन DDCA ने इस मांग को खारिज कर दिया था. 

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 13 Sep 2026 09:25 AM (IST)
Tags :
India Vs Afghanistan IND VS AFG DELHI POLICE BRICS Summit
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