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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-अफगानिस्तान तीसरा टी20: गेंदबाज या बल्लेबाज? जानें दिल्ली पिच पर कौन करेगा राज

भारत-अफगानिस्तान तीसरा टी20: गेंदबाज या बल्लेबाज? जानें दिल्ली पिच पर कौन करेगा राज

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. शुरुआती दोनों मैच भी इसी मैदान पर खेले गए थे. तो आइए जानते हैं कि तीसरे टी20 में यहां की पिच कैसा बर्ताव करेगी.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 17 Sep 2026 05:59 PM (IST)
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गुरुवार (17 सितंबर) को भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा टी20 दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा. शुरुआती 2 मैचों में टीम इंडिया की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली. अफगानी बल्लेबाज भी पिच पर थोड़े बहुत रन बनाने में कामयाब हुए हैं. लिहाजा, पिच पर बल्लेबाजों को मदद मिल रही है. लेकिन क्या तीसरे टी20 में पिच का मिजाज बदल जाएगा? आइए जानते हैं कि आज पिच पर किसका कब्जा देखने को मिलेगा. 

टीम इंडिया ने पहले टी20 में 7 विकेट से जीत हासिल की थी. इसके बाद दूसरे मुकाबले में श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने एक बार फिर 7 विकेट से बाजी मारी. इस तरह मेन इन ब्लू ने सीरीज पर कब्जा जमा लिया है. यहां से अफगानिस्तान आखिरी मैच जीतकर सीरीज खत्म करना चाहेगी. 

भारत-अफगानिस्तान के तीसरे टी20 की पिच रिपोर्ट 

जिस हिसाब से टीम इंडिया ने शुरुआती दोनों मैच में दमदार बल्लेबाजी करके जीत हासिल की है, वैसे ही तीसरे टी20 में भी पिच के बर्ताव की उम्मीद है. मेन इन ब्लू ने पहला मैच चेज करते हुए 14वें ओवर में और दूसरा 15वें ओवर में जीता था. इसी तरह अंतिम मैच में भी पिच बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिल सकती है. यहां देखने वाली बात यह होगी कि बैटिंग के लिए मददगार पिच पर अफगानी बल्लेबाज कैसा परफॉर्म करते हैं. शुरुआती दोनों टी20 में अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने मिला-जुला ही प्रदर्शन किया है, कुछ बहुत खास नहीं रहा है. 

तीसरे टी20 के लिए भारत का स्क्वॉड 

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह, जसप्रित बुमरा, वैभव सूर्यवंशी, वाशिंगटन सुंदर, यश ठाकुर. 

तीसरे टी20 के लिए अफगानिस्तान का स्क्वॉड 

इब्राहिम जादरान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, गुलबदीन नायब, दरविश रसूली, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, नांगेयालिया खरोती, अब्दुल्ला अहमदजई, नूर उल रहमान, नवीन-उल-हक.

 

यह भी पढ़ें: कौन हैं नमन धीर? टी20 में 173 रन की पारी खेलकर टीम इंडिया में बनाई जगह

Published at : 17 Sep 2026 05:59 PM (IST)
Tags :
Arun Jaitley Stadium India Vs Afghanistan 3rd T20I Pitch
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