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भारत-अफगानिस्तान पहले टी20 की बदली तारीख, 13 सितंबर को नहीं होगा मैच?
13 सितंबर को होने वाले भारत-अफगानिस्तान के पहले टी20 की तारीख में बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है. मैच को एक दिन के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है.
भारत और अफगानिस्तान के बीच इस महीने तीन मैचों की टी20 सीरीज खेली जानी है. BCCI के शेड्यूल के मुताबिक पहला मुकाबला 13 सितंबर को होना था, लेकिन अब इसकी तारीख बदलती हुई नजर आ रही है. दिल्ली पुलिस ने भी दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को तारीख बदलने के संबंध में लेटर लिखा था. अब सामने आई एक रिपोर्ट में बताया गया कि मैच की तारीख बदल गई है.
क्रिकबज के मुताबिक, 13 सितंबर को होने वाला टी20 एक दिन के लिए पोस्टपोन किया जा सकता है.
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