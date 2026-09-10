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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटनहीं बदलेगी तारीख, 13 सितंबर को ही होगा भारत-अफगानिस्तान का पहला टी20

नहीं बदलेगी तारीख, 13 सितंबर को ही होगा भारत-अफगानिस्तान का पहला टी20

भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को खेले जाने वाले पहले टी20 की तारीख में बदलाव को लेकर चर्चा तेज है. लेकिन अब साफ हो गया है कि मैच की तारीख में कोई तब्दीली नहीं होगी.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 10 Sep 2026 10:24 PM (IST)
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भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर से तीन मैचों की टी20 सीरीज शुरू होगी. सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाने है. 11 से 13 सितंबर के बीच दिल्ली में BRICS समिट भी होनी है. इसको मद्दे नजर रखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन (DDCA) को 13 सितंबर को होने वाले पहले मैच की तारीख में बदलाव का निवेदन किया था. अब इस पर डीडीसीए ने गुरुवार (10 सितंबर) को फाइनल अपडेट जारी कर बताया कि तारीख में कोई बदलाव नहीं होगा. 

दिल्ली क्रिकेट बोर्ड ने मैच को लेकर सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर लिखा, "भारत और अफगानिस्तान के बीच 13 सितंबर को अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाला पहला टी20 मुकाबला तय शेड्यूल के मुताबिक ही होगा."

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लिखा था लेटर 

बता दें कि दिल्ली की ट्रैफिक पुलिस ने DDCA को मैच की तारीख में बदलाव के निवेदन को लेकर एक पत्र लिखा था. इसमें BRICS समिट का जिक्र किया गया था, जिसके चलते व्यवस्थाएं ठीक तरह से नहीं होने का हवाला दिया गया था. अब DDCA ने बताया कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से मीटिंग के बाद तमाम इंतजामों का भरोसा दिलाया गया है. 

दिल्ली क्रिकेट बोर्ड ने अपने बयान में आगे लिखा, "दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के साथ मीटिंग के बाद, DDCA को सभी जरूरी मदद और इंतजामों का भरोसा दिलाया गया है."

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बीसीसीआई के तय शेड्यूल के अनुसार, टी20 सीरीज का पहला मैच 13 सितंबर को होगा. इसके बाद दूसरा मुकाबला 15 और तीसरा 17 सितंबर को खेला जाएगा. इस सीरीज में अफगानिस्तान मेजबान है, वो अलग बात की मैच भारत के स्टेडियम में खेले जाएंगे. 

अफगानिस्तान टी20 सीरीज के लिए भारत का स्क्वॉड 

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन (विकेटकीपर), इशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती, रवि बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, यश ठाकुर. 

 

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Published at : 10 Sep 2026 10:24 PM (IST)
Tags :
DELHI India Vs Afghanistan 1st T20I
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