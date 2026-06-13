हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AFG 1st ODI: 25-25 ओवर का होगा भारत और अफगानिस्तान का पहला वनडे, पूरी तरह से बदल गए सारे नियम

IND vs AFG 1st ODI: 25-25 ओवर का होगा भारत और अफगानिस्तान का पहला वनडे, पूरी तरह से बदल गए सारे नियम

भारत और अफगानिस्तान के पहले वनडे का टॉस 5:15 बजे होगा. धर्मशाला में बारिश रुक गई है, और सूरज निकल आया है. अब यह मैच 25-25 ओवर का होगा.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 13 Jun 2026 05:16 PM (IST)
Preferred Sources

धर्मशाला से अच्छी खबर सामने आई है. लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मैच शुरू होने को लेकर अपडेट सामने आया है. भारत और अफगानिस्तान के बीच पहला वनडे मैच अब 25-25 ओवर का खेला जाएगा. मैच के नियम पूरी तरह से बदल गए हैं. इस मैच का टॉस पांच बजकर 15 मिनट पर होगा, वहीं मैच की शुरुआत 5:45 बजे होगी. फिलहाल दोनों टीमों के खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम से बाहर आ गए हैं. 

भारत और अफगानिस्तान के खिलाड़ी वार्म-अप के लिए तैयार हो रहे हैं. यह 25-25 ओवर का मैच होगा. इस मैच में अब 5 गेंदबाज 5-5 ओवर फेंक सकते हैं. यानी एक गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा पांच ओवर बॉलिंग कर सकेगा. बल्लेबाजी के लिए पावरप्ले 5 ओवर का होगा.

भारत और अफगानिस्तान के इस मैच को दोपहर डेढ़ बजे शुरू होना था, लेकिन धर्मशाला में लगातार बारिश की वजह से अब तक इस मैच का टॉस भी नहीं हो सका. अब यह वनडे मैच 25-25 ओवर का खेला जाएगा. 5:15 बजे इस मैच का टॉस होगा, और फिर आधे घंटे के बाद यानी 5:45 बजे मैच की शुरुआत होगी. पांच ओवर का पावरप्ले होगा. वहीं एक गेंदबाज ज्यादा से ज्यादा पांच ओवर गेंदबाजी कर सकेगा. 

फिलहाल दोनों कप्तान टॉस के लिए पूरी तरह तैयार हैं. दूसरी तरफ ग्राउंड्समैन मैदान को सुखाने में जुटे हुए हैं. अच्छी बात यह है कि धर्मशाला का यह मैदान जल्द सूख जाता है. ऐसे में अगले 30 मिनट में खेलने लायक स्थिति हो जाएगी. 

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्ष दुबे, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, प्रसिद्ध कृष्णा, प्रिंस यादव

वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, नांगेयालिया खरोती, एएम गजनफर, बिलाल सामी, दरविश रसूली, फरीद अहमद मलिक, जिया उर रहमान शरीफी

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
Read More
Published at : 13 Jun 2026 05:10 PM (IST)
Tags :
Dharmshala Rohit SHarma SHUBMAN GILL IND Vs AFG 1st ODI India Vs Afghanistan 1st ODI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs AFG 1st ODI: 25-25 ओवर का होगा भारत और अफगानिस्तान का पहला वनडे, पूरी तरह से बदल गए सारे नियम
25-25 ओवर का होगा भारत और अफगानिस्तान का पहला वनडे, पूरी तरह से बदल गए सारे नियम
क्रिकेट
IND vs AFG 1st ODI Live Score: 25-25 ओवर का होगा पहला वनडे, बारिश की वजह से कट गए आधे ओवर्स; जानें कब शुरू होगा मैच
LIVE: 25-25 ओवर का होगा पहला वनडे, बारिश की वजह से कट गए आधे ओवर्स; जानें कब शुरू होगा मैच
क्रिकेट
अगर इतने बजे तक नहीं शुरू हुआ मैच, फिर वनडे बन जाएगा 20-20; भारत-अफगानिस्तान मैच पर नया अपडेट
अगर इतने बजे तक नहीं शुरू हुआ मैच, फिर वनडे बन जाएगा 20-20; भारत-अफगानिस्तान मैच पर नया अपडेट
क्रिकेट
छोले-कुलचे बेचने वाले के बेटे का भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, आंखें नम कर देगी इस क्रिकेटर की कहानी
छोले-कुलचे बेचने वाले के बेटे का भारतीय क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, आंखें नम कर देगी इस क्रिकेटर की कहानी
Advertisement

वीडियोज

Iran US War | Ceasefire Deal: ईरान के सामने ट्रंप ने टेकें घुटने! क्या जिनेवा में होगी महा-डील?
IAF Plane Crash : लैंडिंग के वक्त सेना का विमान क्रैश! | AN 32 | Jorhat | Breaking News| Air Force
IAF Plane Crash : Air Force का AN-32 क्रैश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी | Jorhat | Breaking News
US-Iran War Updates : US और ईरान के बीच 105 दिनों की तकरार खत्म ? | Trump | Iran Peace Deal 2026
Indian Ship Attacked in Hormuz News : 3 भारतीयों की मौत पर भड़का भारत, अमेरिका को कड़ा संदेश #war
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर ओवैसी ने जताई चिंता, जानें किसे दी चेतावनी
‘डेटा की गलतियों के कारण असली वोटर लिस्ट से...’, तेलंगाना SIR पर क्या बोले ओवैसी, जानें किसे दी चेतावनी
पंजाब
चंडीगढ़: सेक्टर-11 के नामी मेडिकल स्टोर में फायरिंग, कैशियर को गोलियों से भूना, हालत नाजुक
चंडीगढ़: सेक्टर-11 के नामी मेडिकल स्टोर में फायरिंग, कैशियर को गोलियों से भूना, हालत नाजुक
इंडिया
IAF Plane Crash: असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का प्लेन क्रैश, 5 जवान शहीद, जांच के आदेश
असम के जोरहाट में भारतीय वायुसेना का प्लेन क्रैश, 5 जवान शहीद, जांच के आदेश
फ़ुटबॉल
FIFA वर्ल्ड कप में चोरी हुआ इंग्लैंड टीम का सामना, अमेरिका की मेजबानी पर खड़े हुए कई सवाल
FIFA वर्ल्ड कप में चोरी हुआ इंग्लैंड टीम का सामना, अमेरिका की मेजबानी पर खड़े हुए कई सवाल
ओटीटी
Ikka Release Date: सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!
सनी देओल और अक्षय खन्ना की 'इक्का' की रिलीज डेट आई, इस दिन मचेगी OTT पर तबाही!
इंडिया
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
भारतीय क्रू मेंबर्स को ले जा रहे शिप लियाकी फ्रीडम पर अमेरिका ने किया अटैक? MEA ने बताई हकीकत
शिक्षा
केंद्रीय विद्यालयों में लागू होगा नया नियम, संस्कृत के लिए बनेगा अलग सेक्शन
केंद्रीय विद्यालयों में लागू होगा नया नियम, संस्कृत के लिए बनेगा अलग सेक्शन
टेक्नोलॉजी
Samsung Galaxy S25 Edge या iPhone 17e? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू-फॉर-मनी किंग
Samsung Galaxy S25 Edge या iPhone 17e? खरीदने से पहले जान लें कौन है असली वैल्यू-फॉर-मनी किंग
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget