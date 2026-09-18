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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटरोमांचक मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराया, लास्ट ओवर में डिफेंड हुए 11 रन

रोमांचक मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 रन से हराया, लास्ट ओवर में डिफेंड हुए 11 रन

बारिश के कारण यह वनडे मैच 20-20 ओवर का खेला गया. भारतीय टीम ने पहले खेलने के बाद 182 रन बनाए. जवाब में 19 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट पर 172 रन बना लिए थे.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 18 Sep 2026 10:41 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 टीम इस समय भारत दौरे पर है. भारत में कंगारू टीम तीन अनऑफिशियल वनडे और दो अनऑफिशियल टेस्ट मैच खेलेगी. शुक्रवार को राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे मैच खेला गया. हालांकि, बारिश की वजह से यह मुकाबला 20-20 ओवर का हुआ. इस मैच में भारत की अंडर-19 टीम ने 7 रनों से जीत दर्ज की. 

भारतीय टीम ने पहले खेलने के बाद 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 182 रन बनाए. टीम इंडिया के लिए यशवर्धन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 54 रन बनाए. उन्होंने अपनी इस पारी में 5 चौके और 2 छक्के लगाए. इस मैच में भारत के दिग्गज क्रिकेटर राहुल द्रविड़ और वीरेंद्र सहवाग के बेटे अन्वय द्रविड़ और आर्यवीर सहवाग भी खेले.

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स्टेडियम में अपने पिता के आक्रामक अंदाज में ओपनिंग करते हुए आर्यवीर ने 5 चौकों की मदद से 26 गेंदों में 28 रन बनाए. इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज अन्वय द्रविड़ ने आक्रामक रुख अपनाते हुए 18 गेंदों में 211 के स्ट्राइक रेट से 38 रन बनाए. उन्होंने अपनी इस पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाए.

द्रविड़ और चौहान ने पांचवें विकेट के लिए 69 रनों की अहम साझेदारी की, जिसने 12वें ओवर में 88/4 के स्कोर पर मुश्किल में फंसी भारतीय टीम को उबारा. ऑस्ट्रेलिया के लिए ऑफ स्पिनर एली ब्रेन सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने अपने चार ओवरों में 29 रन देकर 2 विकेट लिए.

183 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 ने अपने टॉप ऑर्डर के शानदार योगदान के दम पर जोरदार टक्कर दी. कप्तान जैक जोस्नेक ने 27 गेंदों में 55 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा. उन्होंने अपनी इस पारी में 6 चौके और 3 छक्के लगाए. 

ऑस्ट्रेलिया को जब 11 गेंदों में 24 रनों की जरूरत थी, तब जोस्नेक ने लगातार तीन चौके जड़े. उन्होंने 25 गेंदों में अपनी फिफ्टी पूरी की, लेकिन ठीक अगली ही गेंद पर वह आउट हो गए. आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया को 11 रन की जरूरत थी, तब दाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहित उल्वा ने संयम बनाए रखा और सिर्फ तीन रन देकर भारत को रोमांचक जीत दिलाई. 

चौहान ने अपनी फिफ्टी के बाद गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया और 28 रन देकर 2 विकेट चटकाए. उन्होंने 21 गेंदों पर 45 रन बनाने वाले नील पटेल और हेडन बारबुलोविच (24 गेंदों पर 40 रन) को पवेलियन भेजा.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 18 Sep 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
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