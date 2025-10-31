INDW vs SAW Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होगा वर्ल्ड कप फाइनल? कैसा है दोनों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड; आंकड़े हैरान करने वाले
2025 Women's World Cup Final: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2025 महिला विश्व कप का फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को खेला जाएगा. वही दोनों टीमों का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड आपको चौंका देगा.
ICC Women's World Cup Final: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 30 अक्टूबर 2025 को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बनाई है. टीम इंडिया ने महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज करके ऑस्ट्रेलियाई टीम को चौंका दिया. इसके साथ ही भारत ने महिला वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में तीसरी बार जगह बनाई और अब ट्रॉफी के लिए फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका से भिड़ंत होगी.
इस महिला विश्व कप में ऑस्ट्रेलियाई टीम एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन सेमीफाइनल में भारतीय टीम से हार का सामना करना पड़ा और इस वर्ल्ड कप में कंगारू टीम का सफर खत्म हो गया. इस वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का सामना भारत से लीग मैच में हुआ था जिसमें टीम इंडिया को हार मिली थी, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में हराकर अपना बदला पूरा किया.
टीम इंडिया के पास पहली बार वर्ल्ड कप जीतने का मौका
भारतीय टीम ने फाइनल में जगह बना ली है और खिताब के लिए अब उसे दक्षिण अफ्रीका से भिड़ना होगा. दोनों टीमों के बीच फाइनल मुकाबला 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेला जाएगा. भारत के पास पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का ट्रॉफी अपने नाम करने का मौका है. इससे पहले भारत दो बार फाइनल खेल चुकी है, लेकिन दोनों बार टीम इंडिया खिताब नहीं जीत पाई थी. इस बार भारतीय टीम के पास इतिहास रचने का सुनहरा मौका है, क्योंकि टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका कर रहे हैं.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
महिला क्रिकेट में भारतीय क्रिकेट टीम का पलड़ा दक्षिण अफ्रीका के ऊपर भारी है. दोनों टीमों के बीच में 33 वनडे मुकाबले खेले गए हैं जिसमें टीम इंडिया ने 20 मैचों में जीत हासिल की है, वहीं साउथ अफ्रीका ने 12 मुकाबलों में बाजी मारी है. हालांकि दोनों के बीच 1 मुकाबला ड्रा रहा है.
मैच: 33 मैच
भारत ने जीते: 20 मैच
दक्षिण अफ्रीका ने जीते: 12 मैच
नो रिजल्ट: 1 मैच
