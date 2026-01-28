चौथे टी20 मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 215 रन बनाए हैं. यह मैच विशाखापट्टनम में खेला जा रहा है, जिसमें कीवी टीम के लिए टिम सीफर्ट फिफ्टी लगाने वाले इकलौते बल्लेबाज रहे. उन्होंने 36 गेंद में 62 रनों की तूफानी पारी खेली. टीम इंडिया के गेंदबाजों ने खूब सारे रन लुटाए. हर्षित राणा ने तो 50 से भी ज्यादा रन लुटा दिए. इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी.

टिम सीफर्ट और डेवोन कॉनवे ने न्यूजीलैंड को तेजतर्रार शुरुआत दिलाई, दोनों ने मिलकर पावरप्ले में 71 रन बना डाले थे. ये न्यूजीलैंड का टी20 क्रिकेट में भारत के खिलाफ पावरप्ले में सबसे बड़ा स्कोर है. देखते ही देखते चौके छक्कों की बारिश करने वाले टिम सीफर्ट ने महज 25 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया. सीफर्ट ने 36 गेंद में 62 रन बनाए. इस पारी में उन्होंने 7 चौके और 3 छक्के लगाए.

मिडिल ओवरों में न्यूजीलैंड ने महज 37 रनों के भीतर 4 विकेट खो दिए थे, लेकिन टीम का जबरदस्त रन रेट बरकरार था. इसी बीच डेरिल मिचेल आए और 18 गेंद में ताबड़तोड़ अंदाज में 39 रन बना डाले. उन्होंने अपनी पारी में 2 चौके और 3 छक्के लगाए.