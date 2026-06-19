हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, यह स्टार पूरे टूर्नामेंट से बाहर

2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, यह स्टार पूरे टूर्नामेंट से बाहर

2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम की एक अहम खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गई है. टूर्नामेंट में टीम इंडिया दो मैच जीत चुकी है.

Written By : एबीपी स्पोर्ट्स डेस्क |  Updated at : 19 Jun 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

Shreyanka Patil Injury Update: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार स्पिनर श्रेयंका पाटिल चोटिल होने की वजह से 2026 टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई हैं. श्रेयंका को बुधवार को नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच के दौरान चोटिल हुई थीं. उनके टखने में चोट लगी थी. टीम इंडिया के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है. 

श्रेयंका पाटिल को चोटिल होने के बाद स्ट्रेचर की मदद से मैदान से बाहर ले जाना पड़ा था. नीदरलैंड्स के खिलाफ पावरप्ले का आखिरी ओवर डालते हुए श्रेयंका का टखना बुरी तरह से मुड़ गया था और उन्हें तुरंत ग्राउंड छोड़कर जाना पड़ा था. श्रेयंका इसके बाद मैच में दोबारा गेंदबाजी करने के लिए नहीं लौट सकी थीं. 

श्रेयंका पाटिल के टी20 विश्व कप से बाहर होने के बाद उनकी जगह पर 24 साल की लेग स्पिनर प्रेमा रावत को भारतीय टीम में शामिल किया गया है. प्रेमा महिला प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से पिछले दो सीजन में छह मैच खेल चुकी हैं. इस दौरान उन्होंने 3 विकेट चटकाए हैं. घरेलू क्रिकेट में प्रेमा रावत ने उत्तराखंड को सीनियर चैंपियनशिप जिताने में गेंद से अहम योगदान दिया था. 

भारतीय टीम का प्रदर्शन 2026 टी20 विश्व कप में अब तक शानदार रहा है. पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 64 रनों से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने नीदरलैंड्स को 95 रनों से रौंदा था. 

भारतीय टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट खोकर स्कोबोर्ड पर 209 रन लगाए थे. टीम की ओर से स्मृति मंधाना ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 47 गेंदों में 74 रनों की दमदार पारी खेली थी. वहीं शेफाली वर्मा ने 38 गेंदों में 55 रनों का योगदान दिया था. गेंदबाजी में भारत की तरफ से श्री चरणी ने 19 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे, जबकि शेफाली वर्मा ने 3 विकेट अपने नाम किए थे. भारतीय टीम टूर्नामेंट के अपने अगले मुकाबले में रविवार को साउथ अफ्रीका से भिड़ेगी.

यह भी पढ़ें-

एशियन गेम्स टीम से बाहर होने पर मनिका बत्रा का फूटा गुस्सा, फेडरेशन पर उठाए सवाल; पीएम मोदी से लगाई गुहार

Published at : 19 Jun 2026 03:05 PM (IST)
Tags :
Shreyanka Patil TEAM INDIA T20 World Cup 2026 Women T20 World Cup Shreyanka Patil Injury
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, यह स्टार पूरे टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका, यह स्टार पूरे टूर्नामेंट से बाहर
क्रिकेट
2027 वनडे वर्ल्ड कप की प्लेइंग इलेवन में इन 8 खिलाड़ियों का नाम पक्का! कोई नहीं कर सकता बाहर
2027 वनडे वर्ल्ड कप की प्लेइंग इलेवन में इन 8 खिलाड़ियों का नाम पक्का! कोई नहीं कर सकता बाहर
क्रिकेट
'टीम इंडिया को गौतम गंभीर की जरूरत नहीं...', दिग्गज के बयान पर मचा बवाल; एमएस धोनी पर कही बड़ी बात
'टीम इंडिया को गौतम गंभीर की जरूरत नहीं', दिग्गज के बयान पर मचा बवाल
क्रिकेट
9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक
9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक
Advertisement

वीडियोज

MG Starlight 560 होगी सबसे affordable Plug-in Hybrid SUV! #mg #pluginhybrid #autolive
CM Yogi On Ram Mandir Case: चढ़ावा चोरी मामले पर एक्शन में सीएम योगी | Ayodhya | UP
Sansani | Crime News: 'ऑपरेशन भरत तिवारी' का बवाल ! | Bihar Encounter
Maharashtra Politics | Shiv Sena UBT Split: Congress के नाम पर Uddhav Thackeray से 'विद्रोह'
Iran US War | Trump | Mojtaba Khamenei | Janhit: महायुद्ध का चैंपियन कैसे बना ईरान? | Hormuz
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
राज्यसभा चुनाव के बाद बदला नंबर गेम! 2 तिहाई बहुमत की ओर NDA, विपक्ष के पास कितने बचे सांसद
महाराष्ट्र
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
शिवसेना (UBT) में टूट के बाद संजय राउत का बड़ा बयान, 'कांग्रेस के साथ काम करने वाली क्षेत्रीय पार्टी...'
इंडिया
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
राहुल गांधी मना रहे 56वां बर्थडे, PM मोदी ने किया विश, बोले- 'मैं उनकी...'
स्पोर्ट्स
9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक
9 चौके-7 छक्के, 41 साल की उम्र में फाफ डु प्लेसिस का धमाका, सिर्फ इतनी गेंदों में जड़ा तूफानी शतक
बॉलीवुड
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
'काला हिरण' फिल्म से सुपरस्टार सलमान खान को हैं ये 5 बड़ी दिक्कतें, दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई आज
विश्व
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
'भारत को नजरअंदाज....', ट्रंप के करीबी रहे जॉन बोल्टन ने US के राष्ट्रपति को क्यों दी भयानक चेतावनी ?
शिक्षा
Explained: एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक... NEET UG Re-Exam 2026 को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
एयरफोर्स से लेकर टीचर्स को कैद करने तक! NEET UG Re-Exam को लीकप्रूफ बनाने के अंदरूनी पहलू क्या?
हेल्थ
Red Chilli Benefits: क्या डायबिटिक नर्व पेन में आराम दिलाती है लाल मिर्च, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
क्या डायबिटिक नर्व पेन में आराम दिलाती है लाल मिर्च, जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ABP NEWS
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
Viral Video: वडोदरा में करोड़ों की अवैध शराब जब्त, पुलिस ने की नष्ट
ABP NEWS
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
Viral Video: विचारधारा की लड़ाई या विरासत की जंग? मुंबई में पोस्टर पॉलिटिक्स
ABP NEWS
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
Viral Video: ये है रामपुर का बैटरी चोर गैंग, रात के अंधेरे में देता है वारदात को अंजाम
ABP NEWS
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
Viral Video: मेडल पहनाने से पहले जवान की पीठ पर ट्रंप ने यह क्या किया?
ABP NEWS
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Viral Video: ट्रेन की जनरल बोगी या ‘जोधा अकबर’ का सेट? निकली तलवार!
Embed widget