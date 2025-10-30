हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इस दिन 'ब्वॉयफ्रेंड' के साथ शादी करेंगी भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना? जानें दूल्हे के बारे में सबकुछ

इस दिन 'ब्वॉयफ्रेंड' के साथ शादी करेंगी भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना? जानें दूल्हे के बारे में सबकुछ

Smiriti Mandhana Marriage Date: टीम इंडिया की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकती हैं. इसकी जानकारी स्मृति के लंबे समय से बॉयफ्रेंड पलाश मुच्छल ने दी है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Oct 2025 05:20 PM (IST)
Preferred Sources

Smriti Mandhana Marriage With Palash Muchchhal: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना मशहूर संगीतकार और फिल्म निर्माता पलाश मुच्छल से शादी करने जा रही हैं. ये नवंबर 2025 में होने की उम्मीद है, जिसकी शुरुआत स्मृति के गृहनगर सांगली, महाराष्ट्र में 20 नवंबर से होगी. इस खबर ने क्रिकेट और मनोरंजन दोनों जगत के फैंस को खुशी से भर दिया है, जो लंबे समय से इस जोड़े के रिश्ते का अनुमान लगा रहे थे.

प्यार की कहानी का खुलासा

स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल का रिश्ता साल 2019 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने एक-दूसरे को डेट करना शुरू किया. पिछले छह सालों से उनका रिश्ता प्यार और विश्वास की मजबूत नींव पर बना हुआ है. कई मौकों पर दोनों को एक साथ देखा जाता है और सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के लिए दिल छू लेने वाले पोस्ट शेयर करते हुए भी देखा गया है. इस साल जुलाई में उन्होंने अपनी पांचवीं सालगिरह मनाई, जिसके बाद उनकी शादी की अटकलें और तेज हो गईं. आखिरकार, अक्टूबर 2025 में पलाश मुच्छल ने खुद इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान इस खबर की पुष्टि की, जब उनसे उनके रिश्ते के बारे में पूछा गया, तो मुस्कुराते हुए, उन्होंने कहा, "वह जल्द ही इंदौर की बहू बन जाएंगी. बस इतना ही कहना है," यह कहते हुए उन्होंने फैंस के बीच खुशी की लहर दौड़ा दी है.

कौन हैं पलाश मुच्छल?

स्मृति मंधाना के होने वाले जीवनसाथी पलाश मुच्छल इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री का एक जाना-माना नाम हैं. उनका जन्म 1995 में इंदौर के एक मारवाड़ी परिवार में हुआ था.

म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर: पलाश ने एक म्यूजिशियन के रूप में अपने करियर की शुरुआत की और 2014 में फिल्म ढिश्कियाऊं के साथ बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की थी. उन्होंने भूतनाथ रिटर्न्स जैसी फिल्मों के लिए भी म्यूजिक दिया और कई गाने भी गाए हैं.

फिल्म डायरेक्टर और एक्टर: म्यूजिक के अलावा पलाश ने फिल्म डायरेक्शन और एक्टिंग में भी हाथ आजमाया है. उन्होंने दीपिका पादुकोण की फिल्म 'खेलें हम जी जान से' में एक्टिंग की और फिल्म अर्ध को डायरेक्ट भी किया है.

फेमस सिंगर हैं बहन: पलाश की बहन पलक मुच्छल हैं, जो एक फेमस बॉलीवुड सिंगर हैं. 

टैटू: पलाश ने अपने हाथ पर 'एसएम 18' का टैटू बनाया हुआ है. जब ये खबर मीडिया में आई, तो उनके रिश्ते को खूब सरहाना मिली थी. पलाश के टैटू एसएम का मतलब स्मृति मंधाना और 18 उनकी जर्सी नंबर है.

Published at : 30 Oct 2025 05:20 PM (IST)
Smriti Mandhana INDIA CRICKET Palash Muchchhal
