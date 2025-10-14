हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर

भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर

Ranji Trophy 2025-26: भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले साई सुदर्शन चोटिल हो गए हैं. उन्हें यह चोट भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट मैच में आई थी.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 14 Oct 2025 10:58 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले साई सुदर्शन चोटिल हो गए हैं. सुदर्शन को यह चोट दिल्ली में खेले गए भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में आई, जिसमें टीम इंडिया 7 विकेटसे विजयी रही थी. इस चोट के कारण सुदर्शन रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में झारखंड के खिलाफ तमिलनाडु टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. दूसरे टेस्ट में सुदर्शन ने पहली पारी में 87 रन और दूसरी पारी में 39 रनों की पारी खेली थी.

साई सुदर्शन को भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट के तीसरे दिन फील्डिंग के दौरान चोट आई थी. जॉन कैंपबेल द्वारा लगाए गए शॉट के बाद गेंद सीधी सुदर्शन की छाती पर लगी थी, जो शॉर्ट लेग पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे थे. उन्होंने वेस्टइंडीज की बची हुई पारी में फील्डिंग नहीं की थी, लेकिन चौथे दिन बैटिंग करने आए. उनकी चोट को अधिक गंभीर नहीं बताया गया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का हिस्सा रहे एन जगदीशन जल्द तमिलनाडु टीम को जॉइन कर सकते हैं, लेकिन चोट के कारण सुदर्शन पहले मैच से बाहर बैठ सकते हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन की बात करें तो साई सुदर्शन पहले मैच में एक पारी में बैटिंग कर सके, जिसमें वो सिर्फ 7 रन बना सके थे. मगर दूसरे टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 126 रन बनाए थे. सुदर्शन को ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए टी20 और ODI, किसी भी स्क्वाड में नहीं चुना गया था.

कल से शुरू हो रही रणजी ट्रॉफी

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन का आगाज कल यानी 15 अक्टूबर से होने वाला है. साई सुदर्शन की डोमेस्टिक टीम तमिलनाडु को ग्रुप A में रखा गया है. उसके साथ नागालैंड, ओडिशा, गत चैंपियन विदर्भ, आंध्रा, उत्तर प्रदेश और बड़ौदा भी ग्रुप A में हैं. तमिलनाडु आखिरी बार 1987-88 में रणजी ट्रॉफी जीती थी.

यह भी पढ़ें:

ये बताना मेरा काम नहीं..., चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर को मोहम्मद शमी की दो टूक! दिया तीखा बयान

IND vs PAK: खत्म हुआ हैंडशेक विवाद! भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने मिला लिया हाथ; तस्वीरें जमकर वायरल

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 14 Oct 2025 10:42 PM (IST)
Tags :
Tamilnadu Cricket Team RANJI TROPHY SAI SUDARSHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
इंडिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे PK, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
Advertisement

वीडियोज

System Collapse: भोपाल में सड़क नहीं, धंस गया सरकारी सिस्टम! भ्रष्टाचार पर मचा बवाल
PRICE HIKE: सोना-चांदी में लगी 'आग', धनतेरस से पहले आसमान छूते भाव ने तोड़ी आम आदमी की कमर!
IPO Alert: Midwest Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPS Puran Kumar Case: IPS पूरन कुमार केस में आया बड़ा ट्विस्ट | ABP NEWS
Sensex-Nifty फिसले, पर IT Sector चमका – Gold-Silver बना Safe Haven| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
इंडिया
तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे प्रशांत किशोर, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
तेजस्वी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेंगे PK, जनसुराज ने कर दिया राघोपुर से उम्मीदवार का ऐलान
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
बॉलीवुड
मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन, लुक बना देगा दीवाना
मोहनीश बहल की बेटी की 8 तस्वीरें: नैन नक्श में हूबहू दादी नूतन पर गई हैं प्रनूतन
इंडिया
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
'...तो पूरी तरह बर्बाद हो चुका होता PAK', ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लेफ्टिनेंट जनरल का चौंकाने वाला खुलासा
जनरल नॉलेज
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
सपना चौधरी के होटल रूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश, ऐसे केस में कितनी मिलती है सजा?
जनरल नॉलेज
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ये हैं दिल्ली की सबसे सस्ती थोक मार्केट, यहां रिटेलर्स को भी कौड़ियों के दाम में मिलता है सामान
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget