भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर

भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलियाई दौरे से पहले साई सुदर्शन चोटिल हो गए हैं. सुदर्शन को यह चोट दिल्ली में खेले गए भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में आई, जिसमें टीम इंडिया 7 विकेटसे विजयी रही थी. इस चोट के कारण सुदर्शन रणजी ट्रॉफी के पहले मैच में झारखंड के खिलाफ तमिलनाडु टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे. दूसरे टेस्ट में सुदर्शन ने पहली पारी में 87 रन और दूसरी पारी में 39 रनों की पारी खेली थी.

साई सुदर्शन को भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट के तीसरे दिन फील्डिंग के दौरान चोट आई थी. जॉन कैंपबेल द्वारा लगाए गए शॉट के बाद गेंद सीधी सुदर्शन की छाती पर लगी थी, जो शॉर्ट लेग पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे थे. उन्होंने वेस्टइंडीज की बची हुई पारी में फील्डिंग नहीं की थी, लेकिन चौथे दिन बैटिंग करने आए. उनकी चोट को अधिक गंभीर नहीं बताया गया था. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारतीय टीम का हिस्सा रहे एन जगदीशन जल्द तमिलनाडु टीम को जॉइन कर सकते हैं, लेकिन चोट के कारण सुदर्शन पहले मैच से बाहर बैठ सकते हैं.

वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में प्रदर्शन की बात करें तो साई सुदर्शन पहले मैच में एक पारी में बैटिंग कर सके, जिसमें वो सिर्फ 7 रन बना सके थे. मगर दूसरे टेस्ट में उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 126 रन बनाए थे. सुदर्शन को ऑस्ट्रेलियाई टूर के लिए टी20 और ODI, किसी भी स्क्वाड में नहीं चुना गया था.

कल से शुरू हो रही रणजी ट्रॉफी

रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन का आगाज कल यानी 15 अक्टूबर से होने वाला है. साई सुदर्शन की डोमेस्टिक टीम तमिलनाडु को ग्रुप A में रखा गया है. उसके साथ नागालैंड, ओडिशा, गत चैंपियन विदर्भ, आंध्रा, उत्तर प्रदेश और बड़ौदा भी ग्रुप A में हैं. तमिलनाडु आखिरी बार 1987-88 में रणजी ट्रॉफी जीती थी.

