ICC ने अभिषेक शर्मा को सितंबर के लिए मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया है. एशिया कप 2025 में दमदार प्रदर्शन के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है. दूसरी ओर महिलाओं में स्मृति मंधाना प्लेयर ऑफ द मंथ बनी हैं. अभिषेक एशिया कप टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे, उन्होंने 7 मैचों में तूफानी बैटिंग के दम पर 314 रन बनाए थे.

अभिषेक शर्मा ने एशिया कप टूर्नामेंट में 200 के ताबड़तोड़ स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी. वो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने वाले बल्लेबाज भी रहे. उनके बल्ले से 3 फिफ्टी निकली थीं. वहीं टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा चौके (32) और सबसे ज्यादा छक्के (19) लगाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था. इस कमाल के प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया था. वहीं एशिया कप में उनका औसत 44.85 का रहा.

एशिया कप के प्रदर्शन के दम पर ही अभिषेक शर्मा ने ICC टी20 की बल्लेबाजी रैंकिंग में इतिहास रच दिया था. वो टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करने वाले खिलाड़ी बने थे. उनके अभी 931 रेटिंग पॉइंट्स हैं. उन्होंने इंग्लैंड के डेविड मलान के 919 रेटिंग पॉइंट्स के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया था, जो उन्होंने 2020 में बनाया था.

ICC अवॉर्ड जीतने पर क्या बोले अभिषेक

ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बनने पर अभिषेक शर्मा ने कहा, "ICC अवॉर्ड जीतने पर बहुत खुश हूं. इसलिए भी खुशी है कि यह पुरस्कार उस प्रदर्शन के लिए मिला है, जिसने भारत को जीत दिलाने में योगदान दिया था. मुझे उस टीम का हिस्सा होने पर गर्व है, जो मुश्किल परिस्थितियों से निकल कर भी जीत सकती है. टी20 में हमारा हालिया रिकॉर्ड टीम के अच्छे वातावरण और सकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है."

