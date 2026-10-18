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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवेस्टइंडीज सीरीज के बाद टीम इंडिया से बाहर 3 धुरंधर, दोबारा मौका मिलना मुश्किल

वेस्टइंडीज सीरीज के बाद टीम इंडिया से बाहर 3 धुरंधर, दोबारा मौका मिलना मुश्किल

India Squad For New Zealand: भारतीय टीम का न्यूजीलैंड दौरा 22 अक्टूबर से शुरू हो रहा है. मगर वेस्टइंडीज सीरीज के बाद 3 खिलाड़ियों की टीम इंडिया से छुट्टी हो गई है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 18 Oct 2026 03:48 PM (IST)
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वेस्टइंडीज ने भारतीय टीम को कड़ी चुनौती दी. वनडे सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से विजयी रही, जबकि टी20 सीरीज 2-2 से बराबर रही. अब न्यूजीलैंड की चुनौती है, लेकिन भारतीय टीम से 3 नामी खिलाड़ी बाहर हो गए हैं. न्यूजीलैंड टूर पर भारत को पांच टी20, पांच वनडे और 2 टेस्ट मैच खेलने हैं. 

वनडे और टी20 स्क्वाड की बात करें तो ऐसे 3 खिलाड़ी हैं, जो वेस्टइंडीज के खिलाफ खेल रहे थे लेकिन उन्हें न्यूजीलैंड टूर पर मौका नहीं मिला है. इन्हीं में एक नाम यशस्वी जायसवाल का भी है. जायसवाल का वनडे टीम में ना होना, साफ संकेत है कि वह 2027 वर्ल्ड कप के प्लान में शायद शामिल नहीं हैं.

रवींद्र जडेजा

रवींद्र जडेजा 8 महीने के बाद भारत की वनडे टीम में वापस आए थे. जनवरी में न्यूजीलैंड सीरीज के बाद उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलने का मौका मिला. लगने लगा कि आखिरकार जडेजा को 2027 वनडे वर्ल्ड कप में खेलने का मौका मिलने वाला है. मगर न्यूजीलैंड वनडे सीरीज के स्क्वाड से उनका बाहर होना काफी चौंकाने वाला फैसला रहा. ऐसी अटकलें जोर पकड़ रही हैं कि जडेजा की जगह वनडे टीम में नमन धीर ले चुके हैं.

यशस्वी जायसवाल

यशस्वी जायसवाल वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में एक भी वनडे मैच नहीं खेल पाए. हालांकि वे स्क्वाड का हिस्सा थे. अब जब न्यूजीलैंड की सीरीज आई, तो उन्हें बैकअप ओपनर के तौर पर चांस मिलने की उम्मीद खत्म हो गई है. क्योंकि वह स्क्वाड से पूरी तरह बाहर हो गए हैं. यह फैसला सही भी कहा जा सकता है, क्योंकि रोहित शर्मा और शुभमन गिल को ही वनडे में ओपनिंग जोड़ी के तौर पर प्राथमिकता दी जाएगी.

रवि बिश्नोई

रवि बिश्नोई टी20 टीम का हिस्सा थे, लेकिन वेस्टइंडीज के खिलाफ एक भी मैच नहीं खेल पाए. वेस्टइंडीज की तरह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भी टीम इंडिया में 2 मुख्य स्पिनर चुने गए हैं. वेस्टइंडीज सीरीज में रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव स्क्वाड का हिस्सा थे. कुलदीप न्यूजीलैंड भी जा रहे हैं, लेकिन रवि बिश्नोई नहीं. उनकी जगह वरुण चक्रवर्ती टीम में वापस आए हैं.

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 18 Oct 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
India Tour Of New Zealand YASHASVI JAISWAL IND VS NZ
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