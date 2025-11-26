दूसरा टेस्ट हारने से भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की पॉइंट्स टेबल में तगड़ा नुकसान हुआ है. टीम इंडिया अब अंक तालिका में पाकिस्तान से भी नीचे आ गई है. पाकिस्तान अब चौथे, जबकि भारतीय पांचवें स्थान पर आ गई है. गुवाहाटी में भारतीय टीम को 549 रनों का विशाल लक्ष्य मिला था, लेकिन जवाब में भारत की दूसरी पारी मात्र 140 रनों पर सिमट गई.

इससे पहले कोलकाता टेस्ट में भी दक्षिण अफ्रीका ने टीम इंडिया को 30 रनों से हरा दिया था. अब ऋषभ पंत की कप्तानी में गुवाहाटी में भारतीय टीम को 408 रनों की बड़ी हार झेलनी पड़ी है. दक्षिण अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत को उसी के घर पर टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया है.

WTC पॉइंट्स टेबल में भारत को नुकसान

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज से पहले टीम इंडिया चौथे स्थान पर थी, लेकिन 0-2 से सीरीज हारने पर वो पांचवें नंबर पर आ गई है. भारत का पॉइंट्स प्रतिशत अब 48.15 हो गया है. पिछले 3 फाइनल को याद करें, तो टीम इंडिया अभी फाइनल से बहुत दूर नजर आ रही है. पाकिस्तान का पॉइंट्स प्रतिशत 50 है, इसलिए वो पॉइंट्स टेबल में भारत से ऊपर है.

ऑस्ट्रेलिया अभी टेबल टॉपर है, जो अब तक अपने चारों मैच जीत चुकी है और उसका पॉइंट्स प्रतिशत 100 है. भारत के खिलाफ सीरीज जीतने वाली दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे स्थान पर मजबूती से कब्जा कर लिया है, क्योंकि उसका पॉइंट्स प्रतिशत 75 पर आ गया है. श्रीलंका अभी तीसरे स्थान पर है.

भारत में 25 साल बाद जीता दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका ने 25 साल बाद भारत में कोई टेस्ट सीरीज जीती है. आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका ने साल 2000 में भारत को टेस्ट सीरीज में 2-0 से हराया था. उस समय हैन्सी क्रॉन्जी दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान हुआ करते थे. उसके बाद दक्षिण अफ्रीका भारत में खेले 13 टेस्ट मैचों में सिर्फ 2 जीत दर्ज कर पाया था.

