अंतिम ओवरों में लड़खड़ाई टीम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया को दिया 331 रनों का लक्ष्य; आज बेहद जरूरी है जीत

महिला वर्ल्ड कप 2025 के महामुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 331 रनों का लक्ष्य दिया है. स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल की अर्धशतकीय पारियों की बदौलत टीम इंडिया विशालकाय स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही. यह वनडे वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. भारतीय बल्लेबाज पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाए, लेकिन रिचा घोष ने कुछ हवाई शॉट्स लगाकर एक बार फिर वर्ल्ड कप में अपनी बैटिंग से समा बांधा.

स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने पहले विकेट के लिए 155 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप की. मंधाना ने 80 रन की पारी खेलते हुए कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले. वो अब एक साल में एक हजार से ज्यादा ODI रन बनाने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं. इसके साथ ही वो2025 में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के मामले में भी सबसे आगे हैं. प्रतिका रावल ने 75 रन बनाए.

हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रीगेज और रिचा घोष ने भी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पारी खेली. मगर आखिरी ओवरों में भारतीय बैटिंग लाइन-अप पूरी तरह बिखर गया. एक समय टीम इंडिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 294 रन बना लिए थे. मगर भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 36 रनों के भीतर अपने आखिरी 6 विकेट गंवा दिए. अंतिम ओवरों में टीम पूरी तरह लड़खड़ा गई और पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई.

वर्ल्ड कप में भारत का सबसे बड़ा स्कोर

यह महिला वनडे वर्ल्ड कप इतिहास में टीम इंडिया का सबसे बड़ा स्कोर है. इससे पहले टीम इंडिया का वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा टोटल 317 रन था, जो उसने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बनाया था. महिला वर्ल्ड कप में किसी टीम द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा स्कोर 491 रन है, जो न्यूजीलैंड ने डेनमार्क के खिलाफ बनाया था.

