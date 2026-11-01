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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटपांचवें टी20 में भारत ने दिया 192 का लक्ष्य, ईशान-अय्यर ने धोया, अभिषेक-सैमसन-तिलक रहे फ्लॉप

पांचवें टी20 में भारत ने दिया 192 का लक्ष्य, ईशान-अय्यर ने धोया, अभिषेक-सैमसन-तिलक रहे फ्लॉप

New Zealand vs India 5th T20I: भारत के लिए ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की तूफानी पारी खेली. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंद में ताबड़तोड़ 50 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए एडम मिल्ने ने 4 विकेट झटके.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 01 Nov 2026 02:30 PM (IST)
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन के सेडन मार्क में टी20 सीरीज का पांचवां व अंतिम मैच खेला जा रहा है. टॉस हारकर पहले बैटिंग करने के बाद भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 192 रनों का लक्ष्य दिया है. भारत के लिए ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की तूफानी पारी खेली. कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंद में ताबड़तोड़ 50 रन बनाए. न्यूजीलैंड के लिए एडम मिल्ने ने 4 विकेट झटके.

सीरीज के आखिरी मुकाबले में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. संजू सैमसन 10 गेंद में 04 और अभिषेक शर्मा दो गेंद में सिर्फ एक रन बनाकर आउट हो गए. दोनों को एडम मिल्ने ने पवेलियन भेजा. 3.1 ओवर में 19 के स्कोर पर ही भारत ने दो विकेट गंवा दिए. 

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4 ओवर में भारत का स्कोर 2 विकेट पर सिर्फ 21 रन था, लेकिन इसके बाद ईशान और अय्यर ने कीवी गेंदबाजों को धूब धोया. दोनों ने मिलकर अगले 6 ओवर में 90 रन बना दिए. अब 10 ओवर में भारत का स्कोर दो विकेट पर 111 रन हो गया था. ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आसानी से 220 के पार तक पहुंच जाएगी, लेकिन इसके बाद फिर भारतीय पारी लड़खड़ा गई. 

ईशान किशन ने 32 गेंद में 61 रनों की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उनके बल्ले से 5 चौके और 5 छक्के निकले. वहीं कप्तान श्रेयस अय्यर ने 23 गेंद में ताबड़तोड़ 50 रन बनाए. उन्होंने 3 चौके और 4 छक्के लगाए. इनके अलावा नमन धीर ने 23 गेंद में 33 और नितीश कुमार रेड्डी ने 17 गेंद में 22 रन बनाए. हालांकि, भारत ने नियमित अंतराल पर विकेट गंवाए. इसी कारण स्कोर 200 के पार नहीं जा सका. 

न्यूजीलैंड ने काफी कैच छोड़े. भारत के लगभग हर बल्लेबाज को जीवनदान मिला, लेकिन ईशान और अय्यर के अलावा कोई भी इसका फायदा नहीं उठा सका. तिलक वर्मा आठ गेंद में छह रन बनाकर आउट हुए. 

न्यूजीलैंड के लिए एडम मिल्ने ने 4 ओवर में 19 रन देकर चार विकेट चटकाए. इसके अलावा नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर को 2-2 सफलता मिलीं. 

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 10 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 01 Nov 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
Adam Milne SHREYAS IYER INDIA VS NEW ZEALAND ISHAN KISHAN IND Vs NZ 5th Test
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